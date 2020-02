¿Acto vandálico o abandono de años en las pistas de Telegrafía sin Hilos?

A ver cómo explicamos esto, porque “eso que a ti te parece bacía de barbero, me parece a mí yelmo de Mambrino, y a otro le parecerá otra cosa”, querido Sancho: Una concejala del Partido Popular tiene noticia de que ha habido destrozos en unas instalaciones deportivas municipales, las de Telegrafía sin Hilos, junto al Estadio Carranza y –tiene su importancia– a escasos metros de la Jefatura de la Policía Local. La edil graba o tiene acceso a un vídeo –no lo sabemos– que evidencia el lamentable estado en el que se encuentran las pistas de pádel y el resto del mobiliario, incluidas mamparas de cristal y césped artificial.

El PP difunde las imágenes en el Twitter de su grupo municipal bajo el comentario: “Los destrozos de las pistas de Telegrafía, como se puede ver, no son cosa de un día?? Tampoco este deterioro es herencia del anterior gobierno. Nuestra concejala @carsaba [Carmen Sánchez] avisó de inmediato a la Policía Local y al concejal de Policía [David Navarro] dando parte de la situación de las pistas. ??”.

Efectivamente, no hace falta un peritaje profesional para deducir que es imposible causar tanto daño en un solo día o noche –juzguen ustedes mismos en twitter.com/ppaytocadiz?lang=es– en unas instalaciones municipales que están a escasos metros del cuartel general de la Policía Local. Ni para confirmar que el aspecto que presentan esas pistas de pádel inauguradas en 2011 es el de los restos de un naufragio de años.

La edil Carmen Sánchez asegura que primero llamó a Policía Local y a David Navarro

Pero lejos de reconocer el abandono antiguo y sostenido de esas pistas y locales –además de los actos vandálicos de ese día, que nadie los niega– el equipo de Gobierno local, a través de un comunicado de prensa, “exige explicaciones al Partido Popular tras haber grabado los actos vandálicos que se han producido [...] el mismo día que se produjeron, y haber difundido el vídeo en redes sociales antes de ponerse en contacto con el concejal de Deportes para comunicarle lo ocurrido o acudir directamente a la Policía Local. Eso hubiera sido lo lógico, y no la actitud irresponsable que han decidido adoptar”.

Pese a sostener que los destrozos difundidos por el PP son de ese mismo día, en el comunicado del equipo de Gobierno se recuerda que “no es la primera vez que el PP incurre en esta dinámica, porque “también la primera vez que rompieron la puerta de esta instalación, aparecieron fotos de los destrozos en las redes sociales del Grupo Municipal Popular”. Luego no fue el primer episodio.

Su arreglo y apertura con la máxima urgencia se aprobó por el Pleno en mayo de 2017

“En caso de no tener absolutamente nada que ver con los destrozos, algo de lo que estamos convencidos, lo lógico sería avisar a la Policía o al propio concejal, no grabar un vídeo y difundirlo de manera premeditada, como si estuviese preparado con anterioridad”, continúa el comunicado.

El equipo de Gobierno avanza a continuación que “va a implementar medidas de seguridad en la zona donde se han sucedido los actos vandálicos para que no sigan repitiéndose en el tiempo”. O sea, que el deplorable estado que presentan las instalaciones no es fruto de uno ni de dos ataques puntuales. Y si se van a implementar medidas de seguridad, es que no las había. O, como poco, no eran las suficientes. “Es necesario que el PP entienda que, después de dejar las arcas municipales endeudadas y con muy poca capacidad de inversión, cualquier tipo de acto vandálico provoca un desequilibro importante a la hora de invertir en arreglos”, apunta el equipo de José María González.

Por último, el Ejecutivo municipal pide al PP “que arrime el hombro y trabaje por el tejido deportivo de la ciudad con una oposición constructiva, leal con los intereses de la ciudad, y no con malas prácticas como éstas con la única intención de sacar rédito político”.

Precisamente de arrimar el hombro habla el PP en su comunicado de respuesta. “Los destrozos no son de un día, llevan meses así y lo primero que hice ayer fue avisar a la Policía Local y a su concejal”, dice la concejala popular.

“Hemos llevado dos veces a Pleno el arreglo de esas pistas; si [José Ramón] Páez [concejal de Deportes] piensa que el mal estado que se ve en el vídeo es reciente tenemos un problema serio en la ciudad con este señor”. De hecho, su reparación y apertura con la máxima urgencia posible se aprobó por unanimidad el 26 de mayo de 2017, recuerdan los populares. Luego lo volvieron a llevar en octubre de 2019. “Eso es el fruto de cuatro años del mayor de los abandonos, como pasa con la Pérgola de Santa Bárbara y con media ciudad”, recalcan desde el PP.