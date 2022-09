La AVV Muñoz Arenillas recibe amenazas en su sede de la plaza Carlos Díaz

'Vecinos de Cádiz-5 de Abril' y todas las entidades federadas aglutinan en ella desean expresar su máxima preocupación y su rotunda condena ante las amenazas recibidas por parte de la Asociación de Vecinos Muñoz Arenillas, en el local de su sede vecinal en la plaza Carlos Díaz de Cádiz.



Días atrás, la AVV Muñoz Arenillas inició una protesta con la exhibición pública de pancartas en la fachada de su sede en las que denunciaban el abandono y la falta de seguridad apreciada por los vecinos, recogidas con testimonios de estos y usuarios del propio parque Carlos Díaz. Y este jueves el local ha amanecido con pintadas de amenazas de ser quemada su sede y con las pancartas arrancadas: "Próximo cartel y el edificio arde" o "Si cuelgas otro, voy a volver", son algunas de las pintadas que se pueden leer y que han sido denunciadas a la Policía Local y la Policía Nacional.



La presidenta de Federación 'Vecinos de Cádiz - 5 de abril', Pilar García Gutiérrez, lamenta que estas amenazas "se han producido como un intento de censura a la AVV Muñoz Arenillas, que supone un ataque directo a libertades fundamentales recogidas en nuestra Constitución Española, como el derecho a la libertad de expresión o el de asociacionismo" y pone a disposición de la entidad afectada el gabinete jurídico de la Federación.



"Si atacan a una asociación están atacando a todo el tejido asociativo de Cádiz, sea federado o no, sea vecinal o no. No podemos permitir que un hecho así vuelva a ocurrir y confiamos en que las pruebas recabadas y las investigaciones que se lleven a cabo por parte de la Policía Nacional determinen el origen de estas amenazas y todo el peso de la ley caiga sobre la persona o personas causantes", concluye.