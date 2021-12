La APDHA cree que los recursos que hay en Cádiz para personas sin hogar "son insuficientes”

Para la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) en Cádiz, la situación de las personas sin hogar en esta ciudad "sigue siendo un drama que el Gobierno municipal no logra solucionar".

Rafael Lara, portavoz de esta entidad, reconoce que "en esta legislatura, se han dado pasos muy positivos, como la apertura del Centro de Día Fermín Salvochea, la creación del equipo de calle y el haber puesto pisos a disposición de entidades para que acojan a personas sin hogar". Pero considera que son "absolutamente insuficientes", ya que, en Cádiz, "nos encontramos con un dramón: y es que hay en torno a cien personas que viven en la calle".

Rafael Lara pregunta, "ante la prohibición por parte del Ayuntamiento de acampar en la playa y en las plazas, y de permanecer en los bancos o en los bajos de las Puertas de Tierra, ¿dónde va la gente? Porque los recursos que hay en la ciudad son insuficientes".

Recuerda que el Centro de Acogida Municipal (el albergue de Capuchinos) ahora cuenta con 20 plazas y el albergue de Caballeros Hospitalarios con 12, ya que ambos han tenido que reducir el aforo debido a la pandemia. Así, en total, hay 32 plazas en la ciudad. Entonces, "¿dónde duerme el resto?", cuestiona Rafael Lara, quien lamenta que las personas sin hogar se encuentran "en una situación tremenda de indefensión". "No podemos permitir que haya personas que no puedan tener un techo", sostiene.

Asimismo, llama la atención sobre las estrictas normas del Centro de Acogida Municipal, que, en su opinión, "son muy lesivas" para las personas que acuden allí. Al respecto, detalla que "sólo pueden estar un máximo de cinco días y luego no pueden volver hasta después de tres o cuatro meses, y los horarios parecen ingleses. Esto es un despropósito". Además, destaca que las habitaciones son muy pequeñas y la infraestructura está obsoleta.

Resalta que las personas sin hogar manifestaron en las jornadas sobre sinhogarismo celebradas recientemente en Cádiz que se sienten abandonadas y tienen miedo a que les roben sus pertenencias y a los enfrentamientos que a veces se producen en el albergue.

Rafael Lara hace referencia al aumento en nuestra sociedad de la aporofobia: "Nos encontramos que se rechaza a las personas sin hogar sin dar alternativas, con lo cual, la situación es lamentable".

Aplaude la estupenda labor que realizan algunas asociaciones, como Calor en la Noche y Cruz Roja. Pero destaca que trabajan con personas voluntarias y muchas son mayores, que ahora colaboran menos debido al covid. Respecto a los dos comedores que hay en la ciudad, el de María Arteaga y el de Virgen de Valvanuz, señala que antes ofrecían comida caliente pero con la pandemia, dan fiambreras o bocadillos para comer en la calle, de forma que "cada vez, la situación es peor para las personas sin hogar".

"Sabemos que en la dirección de Asuntos Sociales y en la Concejalía hay buena voluntad y sensibilidad ante estos problemas, pero por falta de recursos, el Ayuntamiento no se plantea un cambio radical en este asunto", manifiesta Rafael Lara, quien cree que "el objetivo debe ser que todo el mundo pueda tener un techo".

Ante esta situación, indica que "la primera reivindicación" de la APDHA en Cádiz es el cambio de ubicación del albergue municipal, "con una estructura más digna, porque actualmente no reúne las condiciones para desempeñar su papel". También reivindica el cambio de las normas de acceso, que son muy rígidas, "para que la gente no se sienta abandonada".

Según Rafael Lara, "el Ayuntamiento debe plantearse seriamente acabar con el fenómeno del sinhogarismo y si no tiene recursos, hay que buscarlos". De este modo, desde la APDHA piden "un cambio radical que tenga como horizonte que no haya quien se vea obligado a vivir en la calle".

El "desalojo" esta semana del Balneario de La Palma

El Ayuntamiento de Cádiz informó el pasado miércoles de la realización de una limpieza en los bajos del Balneario de La Palma, en la playa de La Caleta, asegurando que no se había desalojado a las personas sin hogar que ocupaban ese espacio. Sin embargo, una de ellas ha manifestado a este periódico que "lo llamen como lo llamen, fue un desalojo", ya que la veintena de personas que estaba allí tuvo que abandonar el lugar.

Esta persona que se puso en contacto con Diario de Cádiz afirma que se les avisó de que iba a haber una limpieza y desinfección de los bajos del Balneario de La Palma, y después, "sobre la marcha", del inicio de unas obras de mantenimiento en el Centro de Arqueología Subacuáticas, que se ubica en ese mismo edificio que se levanta sobre la arena de La Caleta, con lo cual, tenían que marcharse de allí. Critica que hasta que no estaba anocheciendo, la Policía no les informó de que no podían acampar en la playa.

Indica que la veintena de personas que permanecía el miércoles en La Caleta está buscando desde entonces dónde pasar la noche. "Estamos dando vueltas porque no nos dan solución. El albergue municipal está a tope y Caballeros Hospitalarios también", lamenta.

Más atención cuando bajan las temperaturas

Cada invierno, el Ayuntamiento pone en marcha la campaña del frío, que este año se activó el pasado 1 de noviembre. El objetivo es reforzar el reparto de material de abrigo a las personas sin hogar y la ampliación de plazas en el Centro de Acogida Municipal ante el descenso en las temperaturas. Este año, el Ayuntamiento tiene previsto hacer entrega de 115 sacos de dormir, 115 mochilas, 125 impermeables, 250 pares de calcetines, 162 slips y 94 bragas. Además, el Centro de Acogida Municipal ha pasado de tener 20 a 26 plazas y se contará con 10 plazas más en un hostal. Asimismo, las personas sin hogar seguirán teniendo el Hogar Fermín Salvochea como recurso y lugar donde estar durante el día.

Por su parte, Cruz Roja cuenta con los voluntarios de las Unidades de Emergencia Social, que recorren las calles de Cádiz tres veces a la semana. Desde que comenzó el frío, están entregando mantas, sacos de dormir y ropa (chandal, gorros, sudaderas...). Este reparto se hace también en la sede. Ya han entregado un centenar de mantas y otro centenar de sacos de dormir, y están pendientes de seguir repartiendo este mes de diciembre.

La asociación Calor en la Noche también sale en grupos ofreciendo a las personas sin hogar cafés y caldo caliente, y da desayunos en su local.