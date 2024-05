AIG denuncia "un año de abandono y deterioro" de las instalaciones deportivas de Cádiz

Minutos después de que el Ayuntamiento de Cádiz, a través del Instituto Municipal del Deporte (IMD), anunciara la puesta en funcionamiento de una aplicación (app) para que los usuarios puedan descargarla en sus teléfonos móviles y llevar a cabo diferentes trámites, como la consulta de la disponibilidad de estos espacios o el alquiler de los mismos, desde Adelante Izquierda Gaditana (AIG) enviaron a este medio una nota enla que critican la falta de cuidado de las instalaciones deportivas de la ciudad.

Así, desde AIG, hablan de "progresivo deterioro de las instalaciones deportivas de la ciudad y al mismo tiempo, la falta de inversión y de gestión por parte del IMD". Para el portavoz del Grupo municipal de Izquierda, David de la Cruz, “más allá del autobombo y los anuncios, la realidad es que nos encontramos con que las instalaciones deportivas municipales están abandonadas, falta mantenimiento, falta personal y no se ha invertido ni un solo céntimo después de un año de mandato”.

Para el portavoz “en lo único en lo que se ha avanzado es en la grada del Irigoyen que se dejó en marcha en el anterior gobierno”. Sin embargo, los clubes deportivos han denunciado en esa misma instalación la falta de funcionamiento de la caldera o que la red que separa el campo de fútbol de la pista de atletismo lleva meses rota y sin reponerse.

A la espera del Portillo

En este sentido, De la Cruz lamenta que “el Portillo ni está ni se le espera, ha pasado un año y no han comenzado la obra, siguen anunciando y reanunciando lo que ya estaba, pero sin asegurar ninguna financiación de Diputación ni de ninguna otra administración, el único presupuesto que hay es la partida que está anexionada a la venta del hotel del Estadio”. A lo que añade que “con la diferencia de que ahora el parking subterráneo les va a costar dinero a los vecinos y vecinas del Avecrem”. Sobre este hecho, el portavoz critica las contradicciones y la falta de concreción del proyecto ya que “cuando el PP estaba en la oposición exigió que el aparcamiento fuera gratuito, una idea que nos parece legítima, y que esperemos que lo incluyan a través de la zona verde como residentes para atajar el problema del aparcamiento”.

El pabellón del Náutico

Otros ejemplos de esta dejadez los encontramos en el pabellón del club Náutico. Adelante Izquierda Gaditana denuncia que sigue habiendo problemas con la presión de las duchas, y la instalación está cada vez más abandonada. Además, asistimos a problemas de falta de personal en todos pabellones, en especial -aunque no el único- el Ciudad de Cádiz que ha tenido que cerrar por un problema que se va a seguir repitiendo porque lo que han puesto es un parche y no han solucionado la falta de personal. “Es insólito que se produzca un cierre en nuestra piscina municipal. Esta realidad ya se sufrió en el pabellón del Centro Histórico y no se descarta que vuelva a repetirse. A esto se suman la falta de gestión para la instalación del Cádiz Arena, cuyo primer contrato quedó desierto, y a día de hoy se encuentra muy justo en los plazos.

En definitiva “asistimos a una verdadera falta de gestión del IMD, al deterioro de las instalaciones deportivas municipales en detrimento del tejido deportivo de la ciudad mientras que siguen con la foto, el autobombo y los reanuncios que no nos llevan a ninguna parte”, concluye.