El pabellón Portillo de Cádiz no estará construido al menos hasta finales de 2027

Como mínimo, 40 meses por delante. Ese es el plazo que calcula el Ayuntamiento de Cádiz que necesita aún el proyecto del nuevo pabellón Fernando Portillo hasta que sea una realidad culminada y lista para la práctica deportiva; sin contar, eso sí, con las obras que posteriormente tendrá que hacer la empresa que se haga cargo del local comercial previsto en el proyecto.

Es decir, que no será hasta finales del año 2027 cuando, en el mejor de los casos, esté terminado el Portillo. Y eso, a su vez, quiere decir que el nuevo pabellón estará nada menos que veinte años después de la fecha inicialmente prevista de apertura de este equipamiento deportivo.

Fue en el año 2006 cuando el Ayuntamiento -entonces gobernado por el PP de Teófila Martínez- diseñó un nuevo Portillo que entonces se vislumbraba como “hito arquitectónico” y cuya construcción se estimaba que estaría “antes del final de 2007”. Aquel pabellón iba a contar con capacidad para 2.500 espectadores (500 más que los previstos en el proyecto actual) e incluso con una piscina de 12 metros de largo y 6 de ancho en un edificio que alcanzaría las cuatro plantas de altura para igualar a todas las fincas colindantes de la Barriada España.

Aquellos inicios han cumplido ya la mayoría de edad (18 años) y el Ayuntamiento está ahora a la espera de contratar la redacción del proyecto definitivo de ejecución de este polideportivo, que ha variado en su diseño y características. Para ello ha sacado a licitación este trabajo por un importe de 266.064,44 euros, esperando ahora hasta el 25 de abril para recibir las ofertas que luego serán analizadas hasta adjudicar el contrato.

A partir de este punto, se estima un plazo de cuatro meses para que el arquitecto que resulte adjudicatario de este proyecto elabore su cometido, seis meses más para la validación del proyecto y la licitación de las obras; y, por último, un período de 30 meses que se calcula tengan de duración las obras de construcción del nuevo edificio.

Esto se traduce en que no será hasta septiembre u octubre cuando se cuente con proyecto de ejecución (ya hay proyecto básico elaborado por la Oficina Técnica Municipal, así como proyecto de ejecución del aparcamiento); y que no será hasta marzo o abril de 2025 cuando se adjudiquen las obras, que no terminarían hasta el tramo final del año 2027. Todo ello teniendo en cuenta que se cumplan los plazos que a día de hoy prevén los técnicos municipales; algo que hasta la fecha, y desde el año 2006, no ha sido posible.

Así será el nuevo Portillo

En cualquier caso, sí parece que en la actualidad está definido el proyecto de equipamiento que quiere el Ayuntamiento, donde primará la actividad deportiva del pabellón sumando un local comercial de 315 metros cuadrados y un aparcamiento que tendrá capacidad para 390 vehículos (según determina el proyecto de ejecución del aparcamiento, que difiere levemente respecto al proyecto básico de la actuación que fijaba el número de plazas en 409).

También se ha definido ya cómo será el acceso a ese subterráneo de tres plantas, habilitándose tanto la entrada como la salida de los vehículos “desde el cruce de las calles Brunete y Ciudad de Santander, con dos carriles de entrada y dos de salida”. De igual modo, ya en el interior la comunicación entre plantas se hará mediante rampas de doble carril, “uno de subida y otro de bajada”.

Otra característica del edificio será la previsión de que en la parcela anexa, “situado sobre los garajes de las viviendas colindantes”, se construya un gimnasio, que se sumaría a todas las salas, instalaciones y prácticas deportivas que se pretenden simultanear en el edificio, que contará con dos plantas de altura (baja y primera) y un total de 5.680,75 metros cuadrados de superficie.