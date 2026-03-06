8M en Cádiz: Las instituciones inician la conmemoración del Día de la Mujer 2026

Con un 8M, Día de la Mujer, que en este 2026 el calendario sitúa en una jornada festiva, las instituciones de la ciudad de Cádiz han adelantado a este viernes 6 de marzo sus diferentes programas de actos.

Así, desde la Subdelegación del Gobierno de España se ha organizado un acto reivindicativo donde el Estado reafirma su compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres y con la lucha contra la violencia de género. De esta forma, la subdelegada de la institución en Cádiz, Blanca Flores, ha leído una declaración institucional, aprobada por el Consejo de ministros y ministras, junto a representantes de diversos colectivos, sectores y profesiones, que bajo el lema Derechos. Justicia. Acción. Para TODAS las mujeres y niñas, el lema que este año ha escogido la organización de Naciones Unidas, apoya el avance por la igualdad real y efectiva, la lucha contra las violencias machistas y se defiende la plena autonomía de las mujeres.

La Junta de Andalucía, a través de la Delegación de Gobierno, también ha refrendado su compromiso firme por una comunidad autónoma que avanza hacia la igualdad real. En este caso, la delegada del Gobierno andaluz en Cádiz, Mercedes Colombo, ha presidido el acto institucional, junto a la secretaria general de Familias, Igualdad, Violencia de Género y Diversidad, Concepción Cardesa; el delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Alfonso Candón; y la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, Blanca Merino.

Una imagen del acto institucional por el 8M de la Delegación de Gobierno de la Junta en Cádiz.

El acto, bajo la temática Tercera Edad y Jóvenes sobre la Mujer, ha contado con la actuación del grupo flamenco A Nuestro Aire, del CPAA Barriada de la Paz, que ha dado paso a la proyección del spot de la campaña institucional de la Junta de Andalucía del 8M. Tras el spot ha tenido lugar un mini coloquio entre mayores y jóvenes, que han debatido sobre el significado de conmemorar el 8 de Marzo como el Día Internacional de la Mujer, aportando opiniones e ideas sobre futuras celebraciones. Además, la declaración institucional que conmemora la efemérides ha sido leída por dos usuarios de los CPA de La Barriada de la Paz y La Caleta y tres alumnos del colegio Las Carmelitas.

La Red Feminista de Izquierda Unida Cádiz también ha querido reivindicar este viernes la celebración del 8M recordando que “la igualdad exige un compromiso firme, diario y colectivo” y que “aún queda mucho por hacer”. Así lo ha expresado la responsable provincial de Acción Política de IU Cádiz, Anabel Moreno, acompañada de la portavoz de IU Chiclana, Carmen Casas, ambas, integrantes de la Red Feminista de IU Cádiz, antes de la lectura de su manifiesto.

Por su parte, desde la Universidad de Cádizse ha conmemorado el 8M con la lectura de un manifiesto elaborado por la Red de Unidades de Igualdad de Género para la Excelencia Universitaria (RUIGEU) y la Conferencia de Rectoras y Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), enmarcado también con el lema propuesto por Naciones Unidas. Una declaración que ha sido leída por la directora general de Igualdad de la UCA, Paqui Bernal, acompañada por Asunción Aragón, en representación del Personal Docente e Investigador (PDI); Juan Carlos Casanova, por el Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS); y Nahiara García, en representación del estudiantado. Con esta lectura conjunta, la Universidad de Cádiz ha querido simbolizar el compromiso compartido de todos los colectivos que integran la comunidad universitaria con la defensa de los derechos de las mujeres.