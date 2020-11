5 meses sin cobrar, limpiando el Instituto de Fomento y Empleo del Ayuntamiento de Cádiz

Cinco meses y seis nóminas adeuda ya la empresa concesionaria de la limpieza del Instituto de Fomento, Empleo y Formación (IFEF) y de las Bóvedas de Santa a las seis trabajadoras que desempeñan esta labor en estas dependencias municipales.

La situación, más que insostenible, es ya desesperada porque todas han agotado las ayudas familiares y no tienen a quien recurrir. El sindicato Autonomía Obrera, que lleva su caso, ha ofrecido unos préstamos de emergencia y sin interés a las afiliadas, según ha informado a este periódico una de ellas. Mientras tanto, siguen trabajando en las dependencias municipales sin cobrar.

Ayer, el Pleno aprobó por unanimidad una moción presentada por el PSOE por la que se insta al equipo de Gobierno a que encuentre “una solución alternativa ante el impago de la empresa Persone Servicios Outsourcing para que se abonen de manera inmediata los salarios dejados de percibir y asegurarles los pagos futuros”.

“No cobramos nada desde junio pasado. Y también nos deben la extra de julio. El Ayuntamiento se comprometió a solucionar la situación, pero de momento no tenemos nada y se nos acaban las ayudas familiares”, relata a este periódico una de las trabajadoras afectadas.

"Nos consta que el concejal Carlos Paradas, que ha estado siempre en contacto con nosotras y con Autonomía Obrera, está haciendo todo lo posible por que se solucione esta situación. Pero desde la Intervención del IFEF no paran de poner trabas ni de pedir papeles y más papeles y no permiten que se nos pague del dinero que está retenido por orden judicial. Y de momento no hay empresa nueva. Esperamos que entre lo antes posible”, añade la misma trabajadora.

Desde el Equipo de Gobierno explican que, ante los retrasos en el impago de las nóminas por parte de la empresa, “lo primero que se ha hecho es resolver el contrato, después de haber enviado numerosos apercibimientos, tanto escritos como verbales”.

“El concejal de Fomento, Carlos Paradas, ha estado realizando un seguimiento personal sobre este asunto y en contacto permanente y directo con el personal de limpieza para informarle de todos los pasos que se están dando así como de las últimas novedades”.

La concejalía que encabeza Paradas “se ha mantenido también una coordinación exhaustiva con los representantes de trabajadores –asegura la misma fuente municipal– De hecho, Autonomía Obrera presentó un acto en el juzgado y a partir de ahí se han adoptado una serie de medidas como la reserva de una cantidad para pagar directamente a las trabajadoras. Y en tercer lugar, se ha sacado ya a licitación un pliego para adjudicar de nuevo el servicio”.

Desde el Equipo de Gobierno recuerdan que “la empresa tiene sus ingresos embargados por Hacienda, por lo que el dinero que paga el Ayuntamiento por la prestación del servicio va directamente a sus arcas”. En este sentido, “se ha enviado un escrito para que se nos permita pagar la parte correspondiente de la nóminas y el resto a a Hacienda”, añaden.