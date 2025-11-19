42 arquitectos participan en el simulacro de tsunami en Cádiz: inspeccionarán posibles daños en los edificios

Un total de 42 arquitectos y arquitectas colegiados de los ocho colegios provinciales andaluces participarán este jueves en el simulacro general Respuest@25 que la Junta de Andalucía pone en marcha en Cádiz a través del Grupo de Arquitectos Voluntarios en Emergencias (GAVE_CACOA) del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos (CACOA). La labor de los arquitectos, entre los que asistirán 13 gaditanos con la decana del Colegio de Arquitectos de Cádiz, Paula Vilches, en el puesto de mando, consistirá en la evaluación estructural e inspección de edificaciones previamente seleccionadas y que supuestamente estarían dañadas por el suceso simulado, contribuyendo a la seguridad y coordinación técnica en el terreno.

La intervención de este grupo de voluntarios en este simulacro se enmarca dentro del convenio de colaboración firmado entre el CACOA y la Consejería de Sanidad, Presidencia, y Emergencias, suscrito por el consejero Antonio Sanz y la presidenta del Consejo, Noemí Sanchís, en octubre de 2024, y que tiene por objetivo fortalecer la preparación técnica y la cultura de prevención en Andalucía, mediante la creación de grupos provinciales de arquitectos expertos en emergencias y evaluación de daños.

Protocolo común para la evaluación de daños

El convenio contempla la formación continua de los colegiados en materia de protección civil, la elaboración de un protocolo común para la evaluación de daños y la implantación de señalética uniforme para clasificar el nivel de peligrosidad de los inmuebles afectados. Asimismo, promueve la coordinación directa entre los colegios profesionales, Protección Civil y los servicios de emergencia, para actuar con rapidez y precisión ante catástrofes naturales.

Según explicó el consejero andaluz Antonio Sanz, este marco de colaboración persigue “detectar lo antes posible los daños estructurales a fin de proteger a las personas y evitar consecuencias mayores”, mientras que desde el CACOA se subrayó que “una estructura bien preparada de arquitectos voluntarios puede salvar vidas, reduciendo el impacto de los desastres sobre las edificaciones y la población”.

El ejercicio ‘Respuest@_25’ forma parte del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Maremotos en Andalucía, aprobado en 2023, y tiene como finalidad entrenar tanto a los equipos de intervención como a la ciudadanía frente a un posible evento sísmico-marino. Durante la jornada se activarán sirenas, sistemas de aviso por SMS y protocolos de evacuación en diferentes municipios, simulando el impacto de un gran seísmo similar al terremoto de Lisboa de 1755, que devastó la costa atlántica andaluza.

Los arquitectos, clave en la gestión de emergencias y protección del patrimonio

Con esta participación, los arquitectos andaluces consolidan su papel como agentes clave en la gestión de emergencias y en la protección del patrimonio edificado, aportando su conocimiento técnico en situaciones críticas. Su experiencia previa, como la intervención del GAVE_COA Málaga en las inundaciones de Valencia en 2024, donde evaluaron más de 2.000 viviendas afectadas, refuerza la importancia de su implicación en estos planes de prevención y respuesta.

Noemí Sanchís, ha destacado que la participación de los arquitectos andaluces en el simulacro Respuest@_25 “refleja el compromiso de nuestra profesión con la seguridad ciudadana y con la protección del entorno que está construido. Nuestro objetivo es que, cuando ocurra una emergencia, la respuesta técnica sea inmediata, rigurosa y coordinada, porque cada minuto cuenta y cada evaluación puede evitar nuevas pérdidas humanas”.

El CACOA reafirma así su compromiso con la sociedad andaluza colaborando estrechamente con las administraciones públicas en la construcción de una Andalucía más preparada y resiliente frente a las emergencias naturales.