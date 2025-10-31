El 40 FIT de Cádiz se despide a lo grande con un estreno absoluto de Xarxa Teatre

El Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz (FIT) pondrá este 1 de noviembre el broche de oro a su cuadragésima edición con el estreno absoluto de Babel, de la compañía Xarxa Teatre, referente internacional del teatro de calle en gran formato. El espectáculo, dirigido y creado por Paula y Leandre Escamilla, podrá disfrutarse de manera gratuita en un escenario inmejorable: la Plaza de la Catedral de Cádiz, el corazón de la ciudad, a las 22.30 horas.

Con una trayectoria que supera las cuatro décadas y más de cuarenta países visitados, Xarxa Teatre es sinónimo de innovación, emoción y compromiso artístico. Babel confirma esta línea con una propuesta visualmente poderosa y profundamente simbólica, fiel a su estilo inconfundible.

Como ya es seña de identidad de la compañía, el espectáculo mezcla música en directo, efectos especiales, poesía visual y danza, creando una escenografía en constante transformación. A través del lenguaje universal del cuerpo, la luz y las imágenes —liberado del texto hablado—, Babel convoca todos los sentidos del público y plantea una reflexión poética sobre el tiempo, la convivencia y los desafíos de la humanidad.

La historia sigue la evolución de cinco personajes guiados por Cronos, dios del tiempo, y Tea, diosa del espacio, que deciden compartir sus vidas para construir una comunidad basada en la armonía y la adaptación al entorno. Pero el equilibrio se rompe con la aparición del egoísmo y la sed de poder. En palabras de sus autores, Babel es “un canto a la diversidad y la sostenibilidad que nos muestra la importancia de convivir con amor, respeto y armonía”.

El elenco de Babel está integrado por Adriana Gómez, Enxhi Sinjari, Esther Anglés, Carla Escamilla, Marian Villaescusa y Paula Escamilla, con la música en directo de Manuel Ortí “Rabassa”.

Fundada en 1983, por Manuel V. Vilanova y Leandre Ll. Escamilla, Xarxa Teatre es una de las formaciones más veteranas y reconocidas del panorama escénico europeo. Juntos han actuado en más de 40 países de los cinco continentes y son los encargados de la revista Fiestacultura, editores y coautores de varios libros y conferenciantes habituales en diferentes foros nacionales e internacionales sobre teatro. Han recibido el ‘Premio de Artes Escénicas y Audiovisuales’ del Instituto Interuniversitario de Filología Valenciana y el ‘Premio Ramón Batalla’ del Festival de Teatre de Carrer de Vila-Real.

Con esta gran celebración en la Plaza de la Catedral, el FIT de Cádiz cierra su 40ª edición mirando al futuro, reafirmando su espíritu de encuentro, diversidad y arte compartido.

Otras citas del sábado 1 de noviembre

La actividad del Festival dará comienzo en los Antiguos Depósitos de Tabacalera porque entre las 10 y las 13 horas, con acceso libre, tendrá lugar la Muestra de acrobacia aérea como cierre del taller para infancias y adolescencias que se ha desarrollado durante toda la semana en este espacio coordinado por Sergio Suárez y María Merello.

El Espacio ECCO acogerá entre las 11 y las 14 horas se desarrollará en el ECCO el Encuentro provincial de teatro, una convocatoria del FIT de Cádiz en colaboración con la Mesa de Teatro de Cádiz y la Universidad de Cádiz, para las personas dedicadas al teatro en la provincia, para construir un mapa con la localización, cantidad y el grado de especialización de todos los recursos humanos del sector en el territorio.

En lo escénico la jornada del sábado se iniciará en el Teatro del Títere de la Tía Norica a las 18.00 horas con el estreno nacional de Las cosas que perdimos en el fuego de la Cia TRAMA CULTURAL (Uruguay), adaptación de seis de los cuentos del libro homónimo de Mariana Henríquez que nos logra trasladar a las tablas el espíritu inconfundible de la obra original: ese universo donde el horror y lo sobrenatural se mezclan con lo cotidiano.

A continuación, a las 20.30 horas, el Gran Teatro Falla presenta Labio de Liebre la creación más representativa de la compañía Teatro Petra, un referente mundial del teatro de colombiano. En palabras de su director Fabio Rubiano, su estreno hace ya diez años fue un “momento de validación como compañía”. Ahora se reestrena en el FIT de Cádiz como lo que es: un clásico de la teatralidad latinoamericana contemporánea.

Además, permanece abierta la exposición 40 años del FIT de Cádiz en la Plaza de España, que recorre la trayectoria del certamen a través de carteles, materiales interactivos y visitas escolares.

La 40ª edición del Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz se desarrollará del 25 de octubre al 1 de noviembre, organizada por el Patronato del FIT, organismo compuesto por el Ayuntamiento de Cádiz, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) del Ministerio de Cultura, la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta Andalucía, la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo AECID, la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación Provincial de Cádiz y la Universidad de Cádiz. Patrocinan Fundación Unicaja, Acción Cultural Española ACE, Fundación SGAE, e Iberescena. Colaboran Hotel Olom y EMASA.