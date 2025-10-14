4.200 cruceristas se pasean por el casco histórico de Cádiz este soleado martes de octubre

Para otros puertos considerados como referencia dentro del sistema portuario español sería motivo más que suficiente para sacar la banda de música y colocar la alfombra roja en sus muelles para recibir a dos cruceros que, de manera simultánea visitan una ciudad.

En Cádiz, por suerte, es algo ya habitual y más en un mes como el de octubre, en el que el otoño se viste con chanclas y calcetines y llena la ciudad y algunas de nuestras localidades más visitadas de la Sierra, Janda o El Puerto, Jerez o incluso Sevilla. Aun así, nunca está de más resaltar el hecho de que este miércoles se sumaron a los gaditanos residentes en la capital, sobre todo en el casco histórico, un total de 4.198 turistas llegados por mar a Cádiz.

Cierto es que octubre, mes en el que se espera en torno al medio centenar de buques de este tipo, es casi normal encontrarse el Muelle de Cádiz, como mínimo con una o dos visitas, a pesar de que algunos de sus días, los que menos, no habrá presencia de cruceros.

Concretamente el Costa Fortuna llegó sobre las diez de la mañana procedente de Canarias con 3.470 pasajeros y pasajeras a bordo, la mayoría de ellos de nacionalidad italiana, y aquí permanecen hasta las ocho de la tarde, momento en el que pondrán rumbo a Barcelona, de lo que se deduce que este miércoles lo pasarán navegando y disfrutando de las muchas prestaciones que ofrece este buque de la flota de Costa Cruceros.

En el Muelle Ciudad permanece aún al cierre de esta información, sobre la una y pico de la tarde, el Silver Ray, que a muchos podrá sonar con facilidad porque ya estuvo en el puerto de Cádiz el pasado 14 de octubre y, además, su estancia fue más peculiar porque hizo noche en Cádiz, de manera que no partió hasta el día siguiente. En esta ocasión sólo vendrá para pasar un día. Más concretamente para aprovechar su visita a la ciudad hasta bien entrada la noche, hasta las 23.00 horas.

Los planes de la naviera de lujo Silversea es poner rumbo a Tánger, uno de los puertos de la cornisa marroquí que se está abriendo espacio con más facilidad dentro del sector. Aunque la delegación de Turismo del Ayuntamiento de Cádiz no ha ofrecido el dato concreto, este buque, que llegará con 728 cruceristas a bordo, suele venir cargado de turistas estadounidenses.