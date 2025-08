Casi 300 estudiantes internacionales eligen la Universidad de Cádiz este verano para aprender español

La Universidad de Cádiz, a través de la actividad del Centro Superior de Lenguas Modernas (CSLM), se mantiene como un destino de referencia para el aprendizaje del español durante el verano. Así, cerca de 300 estudiantes internacionales, procedentes de distintas universidades, principalmente de Estados Unidos, han elegido nuevamente a la UCA para realizar sus estancias académicas durante estas vacaciones.

El listado de universidades estadounidenses que han visitado la Universidad de Cádiz durante los meses de junio y julio incluye instituciones como University of South Carolina, University of Georgia, Villanova University, University of Southern Mississippi, William and Mary, University of Houston, Monmouth University, SUNY Geneseo, Valdosta State University, Metropolitan State University of Denver, Davidson College, University of Massachusetts in Lowell y The Pennsylvania State University. A ellas se suman universidades y centros de otros países, como la Chinese University of Hong Kong, la Frankfurt University of Applied Sciences, la Fachhochschule des BFI Wien o el Centro de Lengua y Cultura Española ‘Carmen’, de Georgia.

De forma paralela, hay que destacar la consolidación del programa de metodología y reciclaje profesional para profesorado de español, dirigido a docentes de Estados Unidos, Canadá y Brasil. Esta iniciativa, organizada en colaboración con la Embajada de España, ha contado en esta edición con la participación de 15 profesionales de la enseñanza y se reafirma como un espacio de actualización pedagógica e intercambio intercultural de primer nivel.

Junto a la programación académica, estos programas internacionales incluyen una amplia oferta de actividades culturales y de inmersión lingüística, que permiten a los estudiantes conocer en profundidad el entorno sociocultural gaditano. Gracias al CSLM, el alumnado ha podido participar en talleres gastronómicos, asistir a espectáculos de flamenco, recorrer distintos puntos de la provincia y de Andalucía, y disfrutar de los ya consolidados interUCAmbios lingüísticos, que propician el contacto directo con estudiantes locales y la práctica real del idioma.

Asimismo, los cursos intensivos de idiomas extranjeros impartidos en el CSLM han alcanzado este verano una notable participación, con más de 250 personas inscritas en las diferentes formaciones ofertadas en alemán, árabe estándar moderno, árabe marroquí, francés, inglés, italiano y lengua de signos. Con un enfoque más dinámico y práctico que el habitual en el curso académico, estas actividades están diseñadas para que el alumnado aproveche el verano para iniciarse o continuar su formación en idiomas y mantener un contacto activo con las lenguas que ya han comenzado a estudiar.

Finalmente, desde el CSLM se recuerda que los cursos intensivos de verano continuarán impartiéndose en modalidad virtual durante los meses de agosto y septiembre, con el objetivo de seguir ofreciendo alternativas formativas flexibles y accesibles a toda la comunidad universitaria y a personas interesadas en el aprendizaje de lenguas.