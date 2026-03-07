Más de 3.000 estudiantes participarán en los talleres gratuitos sobre la Agenda 2030 en Cádiz

Más de 3.000 alumnos de un total de 22 centros educativos de la ciudad, tanto públicos como concertados, participarán en el programa formativo sobre la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ofrecidos por el Ayuntamiento de Cádiz, a través del Instituto de Fomento, Empleo y Formación (IFEF).

Este programa está financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a través de subvenciones destinadas a acciones para el impulso de la Agenda 2030 en las Entidades Locales, a las que se ha acogido el Ayuntamiento gaditano. La agenda 2030 constituye la hoja de ruta estratégica del municipio para abordar los principales retos sociales, económicos y ambientales de la ciudad en coherencia con los ODS.

Los talleres comenzarán a impartirse este lunes 9 de marzo y se desarrollarán durante los meses de marzo y abril en los colegios San Rafael, Josefina Pascual, José Celestino Mutis, San Felipe, Carlos III, La Inmaculada, Tierno Galván, Amor de Dios, San Vicente de Paúl, La Salle Viña, Argantonio, SAFA Villoslada, María Auxiliadora, San Ignacio, así como los institutos de Educación Secundaria Obligatoria Columela, Cornelio Balbo, Fuerte de Cortadura, San Severiano, Fernando Aguilar Quignon, Alberti, ESYDE Cádiz y CEPER Pintor Zuloaga.

El programa, dirigido a alumnos de 2º ciclo de Infantil, Primaria, ESO, Bachiller, FP y Centro Permanente de Adultos, constará de sesiones de una hora de duración. El objetivo es explicar a los alumnos y alumnas de todos los centros educativos de la ciudad qué significan para Cádiz estos objetivos conectándolos con la vida diaria, el entorno y los retos sociales actuales. Para ello, se utilizará un lenguaje claro y dinámicas sencillas con un enfoque eminentemente práctico y cercano fomentando valores como la sostenibilidad, la igualdad y la inclusión.

La empresa encargada de impartir las jornadas formativas es EDUCACEM y los contenidos y la metodología se adaptan a las características del grupo.

Para Educación infantil (de 3 a 6 años) el título de la sesión es ‘Descubriendo nuestro mundo sostenible’ y el objetivo es la introducción a los más pequeños en la idea de cuidar la ciudad y el planeta. Además, fomentar valores de convivencia, respeto al medio ambiente y empatía desde edades tempranas, relacionados con los ODS (por ejemplo, cuidado del entorno, igualdad entre niños y niñas).

En cuanto a los alumnos de Educación Primaria (de 6 a 12 años), la sesión ‘Cadete ODS: misión Cádiz 2030’ tendrá como objetivo concienciar al alumnado de primaria sobre qué son los ODS y cómo pueden participar en la mejora de su ciudad. Asimismo, despertar sentido de ciudadanía activa en temas como medio ambiente, igualdad y bienestar social. Relacionar los proyectos locales con los objetivos globales de forma sencilla.

Para los alumnos de Educación secundaria (12 a 16 años) y de Bachillerato (17 y 18 años), a través del taller ‘Agentes 2030: construyendo la Cádiz del futuro’ se profundizará en la comprensión de los ODS y la Agenda Cádiz 2030 en adolescentes, fomentando pensamiento crítico sobre los retos de la ciudad. La intención es motivar al alumnado a convertirse en “agentes de cambio” juvenil, implicándose en propuestas de mejora social, ambiental o tecnológica de su entorno.

Por su parte, los alumnos de Formación Profesional (FP Grado Medio/Superior, de 16 a 20 años), participarán en el taller ‘ODS y empleabilidad: preparando profesionales para 2030’, cuyos objetivos es la sensibilización sobre la importancia de los ODS en el mundo laboral y técnico. También, relacionar sus futuras profesiones con los proyectos de desarrollo local y oportunidades de economía sostenible en Cádiz; y promover competencias ciudadanas y emprendedoras responsables, mostrando cómo pueden contribuir a la Agenda 2030 desde su especialidad (sanitaria, industrial, tecnológica, servicios, etc.).

Por último, para los alumnos de Educación de Adultos, a través del taller ‘Cádiz 2030 en nuestras manos’ se pretende involucrar a personas adultas (incluyendo mayores) en la comprensión de la Agenda Cádiz 2030 y los ODS, reforzando la idea de ciudadanía activa a lo largo de la vida. Valorar la experiencia de los mayores en los desafíos de la ciudad y fomentar su participación en propuestas de mejora comunitaria.

El objetivo global de este programa formativo es contribuir a la sensibilización y concienciación del alumnado, promoviendo la reflexión, el pensamiento crítico y la participación activa a través del diálogo y el trabajo colaborativo.

Además de los talleres dirigidos a los centros escolares, también se van a realizar seis talleres temáticos de sensibilización, cinco de ellos destinados a la ciudadanía y uno al personal político y municipal, aún en fecha por determinar, pero igualmente entre marzo y abril.