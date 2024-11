25N en Cádiz: Dos manifestaciones, tres acciones y un parecido sentir

Cádiz/Las denuncias pueden subir, la sensibilización puede aumentar, las mujeres se pueden atrever, cada vez más, a dar los pasos necesarios para partir el circulo de la violencia en dos, pero si no se dispone de los medios suficientes para lo que llega después de salir por la puerta de una comisaría o, lamentablemente, de un hospital, el camino se verá, de nuevo, truncado. Esta reflexión, aunque materializada de una u otra manera, es compartida por todas las feministas que este lunes formaron parte de alguna de las dos manifestaciones y tres acciones con las que se conmemoraba el 25N en Cádiz. Más recursos públicos para la eliminación de la violencia contra la mujer, sí, pero también otras exigencias como que la vergüenza, el miedo y el peso de la responsabilidad de la violencia debe cambiar de bando, son sentires compartidos por todas y todos los que quieren andar la senda hacia una sociedad más igualitaria y, sin embargo, así lo andamos, un año más, separados.

Eso sí, a la misma hora. A las seis de la tarde salían las organizaciones agrupadas en Comisión 8M Cádiz desde la subdelegación de Gobierno con destino a la plaza de San Juan de Dios; mientras que en esa misma plaza del Ayuntamiento se daban cita las Feministas de Raíz como el colectivo Somos Ellas para emprender recorridos ligeramente diferentes, aunque con el acuerdo de volver a encontrarse para culminar de forma conjunta sus acciones una hora más tarde en la plaza del Palillero.

Una imagen de la manifestación del 25N organizada por la Comisión 8M Cádiz. / Jesús Marín

En realidad, una tónica que no desentonaba con lo también visto durante la jornada de la mañana entre las Administraciones públicas. Cada una con su acto, cada una en su propia sede o lugar simbólico, cada una con su declaración institucional, cada una con su propio manifiesto para, con unos u otros matices, desembocar en un fin idéntico: acabar con todo tipo de violencia que los hombres ejercen contra las mujeres por el hecho de ser mujeres.

Así, si ni Ayuntamiento, Junta de Andalucía, Gobierno de España o Universidad de Cádiz no logran (ni en Cádiz, ni posiblemente en ningún lugar de este país) hacer un único acto conjunto, institucional, que escenifique esta lucha común en una fecha tan señalada como es el 25 de noviembre, ¿es lógico que se lo exijamos a los movimientos feministas? Todo el peso, de nuevo, cae hacia el mismo bando, en el que está la ciudadanía, en el que está la mujer.

Así, mientras que no se supere la brecha que separa ambas visiones dentro del movimiento feminista –las que tienen que ver con la identidad de género y con el posicionamiento frente a la prostitución–, que cada ciudadano o ciudadana acuda a la convocatoria con la que más cómodo se sienta. En Cádiz, desde luego hay para elegir.

Así, un centenar de personas gritaron “¡mujer, escucha, aquí está tu lucha!”, que “¡gobierne quien gobierne el feminismo no se vende!” y “¡hermana, cuidado, que el putero está a tu lado!” a las puertas del Consistorio gaditano antes de emprender su recorrido por las calles del centro de la ciudad. “Los novios también matan”, “Que el femicidios no te sea indiferente” o “Si el amor aprieta, no es de tu talla” se podía leer en las pancartas de las Feministas de Raíz que alzaron sus voces después de despedir con el respeto del silencio a las compañeras de Somos ellas.

Estas activistas, tapados sus rostros haciendo desaparecer sus propias identidades para dar protagonismo a las mujeres asesinadas, salían desde San Juan de Dios por la calle Pelota portando en completo silencio una estela de esquelas con los nombres de las mujeres cuyas vidas han sido arrebatadas por los hombres en lo que llevamos de 2024.

Una imagen de la convocatoria del 25N en Cádiz de Feministas de Raíz. / Jesús Marín

“Sí, pero después nos vamos a encontar en el Palillero donde estarán tanto Ana Magallanes como la comparsa de We Can Do para cerrar nuestras convocatorias”, confirmaba Marta Pérez que dejaba claro que “reducir la lucha contra la violencia a fechas como el 25N o el 8M no soluciona absolutamente nada”. “Yo soy profesora y en mi instituto un chico de 14 años me ha llegado a decir que las mujeres ahora tenemos más privilegios que nunca... Hay mucho por hacer, en coeducación, en formación de feminismo real y en invertir recursos y sensibilización pero desde las edades más tempranas”, apuesta.

Más herramientas que también piden desde la Comisión 8M en la parada que realizaron en la puerta de la Audiencia Provincial para que “la vergüenza cambie de bando”. “Los que deben sentir vergüenza por sus actos son el patriarcado y los patriarcales”, como gritaba Sandra Reyes justo antes de animar al medio millar de personas que acudieron a esta manifestación a continuar la marcha por la Cuesta de las Calesas para llegar a San Juan de Dios.

“¡Un maltratador no es un buen padre!”, “¡No están todas, faltan las asesinadas!”, coreaban –cánticos que también se pudieron escuchar en la convocatoria de Feministas de Raíz– las personas que se reunieron en torno a la acción de La Colectiva feminista de Cádiz Jarana, Espacio creativo y feminista Macondo, Asociación para la convivencia intercultural Amazonas, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), asociación LGTBIQA+ Aghois, Greendale para todos, UCA Acampada por Palestina, Amnistía Internacional, Proyecto Boqueworld, El Parto es Nuestro y Colectivo Digna-mente.

Organizaciones reunidas este 2024 bajo el lema La vergüenza tiene que cambiar de bando llevando la jornada hacia una lucha contra el patriarcado, el capitalismo colonial y sus múltiples violencias y que este año tampoco se olvidaba de los pueblos "cuyos gobiernos no condenan la guerra, y reclamar mediaciones que atiendan las demandas de quienes defienden la paz y el entendimiento: Palestina, Ucrania y tantos otros lugares en conflicto", explicaron en su convocatoria donde también se rebelan contra "la violencia física, la psicológica y emocional, la sexual, la económica y patrimonial, el ciberacoso, la violencia obstétrica, la institucional, la vicaria, la simbólica, la reproductiva… La lista es larga, pero nuestra lucha es firme", clamaron.