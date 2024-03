21.853 coches al día entran por el segundo puente de Cádiz tras el cierre del Carranza

Se equivocaron quienes vaticinaban un gran colapso irresoluble del tráfico en Cádiz a partir del cierre del Puente Carranza el pasado lunes para su reparación en los próximos cuatro meses. El Puente de la Constitución de 1812 absorbió el lunes, primer día de esta nueva situación, 21.853 vehículos de entrada a la ciudad, entre 7.000 y 8.000 más que el lunes 11 de marzo, cuando por la gran vía que se eleva sobre la Bahía accedieron a la ciudad unos 14.700. Por el Carranza entraban a diario entre 9.000 y 10.000, lo que quiere decir que los conductores y ocupantes de unos 2.000 vehículos optaron por el transporte público o por rodear la Bahía por Puerto Real y San Fernando.

Son datos hasta ahora inéditos que ha conseguido recabar Diario de Cádiz en el Centro de Control de Tráfico del Ayuntamiento, situado en la Jefatura de la Policía Local, una especie de Gran Hermano con 14 monitores de 16 cámaras teledirigidas instaladas en otros tantos puntos neurálgicos de la ciudad. Desde allí se supervisan en tiempo real los resultados del dispositivo especial montado en tiempo récord, en apenas diez días desde que se supo la fecha de inicio de las obras, por la Delegación de Tráfico del Ayuntamiento de Cádiz y la Policía Local, en coordinación con el Consorcio de Transportes y la administración central, concretamente con Fomento y Carreteras.

Los técnicos están en permanente contacto directo con el inspector jefe de Tráfico y con los entre 12 y 14 agentes que regulan el tráfico a pie de calle: Cinco policías más un mando en la rotonda de El Corte Inglés, varios números en la de Bomberos y en Plaza de Sevilla y el resto haciendo el circuito de Avenida de Huelva. Desde este centro también se regulan los alrededor de 2.000 semáforos y los 90 cruces con tráfico rodado que hay en la ciudad.

Todo este tránsito de vehículos no produjo grandes retenciones, salvo la que se registró el lunes entre las 8:00 y las 9:00 horas, que llegó a tener una longitud de tres kilómetros, llegando a completar el largo del tablero del puente hasta su otro extremo, en Puerto Real. Salvo esto no se observaron embotellamientos de relevancia en las avenidas de Las Cortes, de Huelva y de La Paz. Ayer martes, se añadió una novedad y es que aumentó el tráfico media hora antes, en torno a las 7:30, señal de que muchos conductores adelantaron su entrada a la ciudad, precisamente para evitar la hora punta del día anterior, explicaron in situ a este periódico técnicos del Centro de Control de Tráfico.

“El tráfico nos ha sorprendido estos primeros días de cierre del Puente Carranza”, reconoce uno de ellos. “Y es que está siendo muy fluido, incluso en horas punta. Esta mañana he atravesado la ciudad a las ocho y pico y parecía un fin de semana”, afirma otro.

A las 14:30 horas de ayer, lo que se ve en las 14 pantallas no tiene nada que ver con lo que pudiese percibir el conductor y el peatón a pie de calle. Calma absoluta. “La percepción de la congestión o no del tráfico depende de muchos factores. Y más del tiempo que se tarda en servir esos vehículos que de su cantidad en sí”, explica uno de los controladores. “La sensación general es que se está gestionando bastante bien, tanto a la entrada como la salida de la ciudad. No ha habido mayores incidencias”, añaden.

Afirman que el primer día ni siquiera hubo retenciones en la Avenida de Astilleros ni en Las Cortes, según lo que se pudo observar desde la cámara de la glorieta del Parque de Bomberos. “Estamos recomendando que se gire allí para ir en dirección a la Avenida de la Sanidad Pública, porque es más largo, pero más rápido que hacerlo en la Avenida de Huelva, frente al Mercadona. Esto es porque el diseño de la ciudad favorece el tráfico longitudinal más que el transversal”, apunta otro de los técnicos. “Los ciudadanos también están utilizando mucho la Avenida de la Bahía”, añade su colega. Mientras tanto, se van tomando medidas en función de las circunstancias. De hecho, el lunes se apagó un semáforo en la rotonda de El Corte Inglés y fueron los agentes los que estuvieron regulando el tráfico.

Dentro del dispositivo especial, la Policía Local asume a pie de carretera los puntos donde prevé que puede mayores complicaciones de tráfico. Junto con el Consorcio de Transportes se modificó el recorrido de algunos de los itinerarios de autobuses que salían por el Puente Carranza. Ahora hacen un cambio de sentido en la Plaza de Asdrúbal y cogen por la Avenida de la Constitución de 1812. La parte final de la Avenida de la Bahía ha quedado exclusivamente para quienes salen de la ciudad por el puente. Esto está generando alguna confusión entre algún conductor despistado porque en caso de equivocación no queda otra que cruzar el puente y llegar hasta su otro extremo, en Puerto Real, para regresar a Cádiz. “Pero el cartel es bien grande y lo deja bien claro”, señala uno de los técnicos.

Respecto al escaso tiempo que hubo para montar el dispositivo especial, una fuente municipal recuerda que “la información nos llegó con cuentagotas. Supimos del corte del Puente Carranza prácticamente a la vez que los medios de comunicación. La Junta supo algo y se lo comunicó al Ayuntamiento cuando todavía no había comunicación oficial por parte de la Subdelegación del Gobierno. Pero desde que se supo la fecha de inicio de las obras, la coordinación con el resto de las administraciones, con Fomento y con Carreteras ha sido fluida”, apuntó una fuente municipal.

“Lo ideal, desde el punto de vista técnico, es que hubiésemos tenido comunicación oficial un mes o un mes y medio antes de que se produjese el cierre del puente. En diez días hemos trabajado a contrarreloj y a destajo”, afirma el inspector jefe de Tráfico.

Uno de los elementos que no ha dado tiempo a poner todavía, pero que se pondrá, es un semáforo en la Avenida principal hacia la Avenida de la Constitución de 1812, a la altura de Cortefiel, añadió la misma fuente municipal.