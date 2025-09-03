16 historias detrás de 16 familias en Cádiz: "Es la primera vez que tenemos una casa digna y nueva"

Cada llave guarda una historia. Cada inquilino, una vivencia. En la mayoría de los casos, muchas penurias viviendo en malas condiciones. De ahí que la alegría por recibir una vivienda social se multiplique. Las 16 familias que compartirán finca en Santiago, 11 han cumplido el sueño de acceder a un hogar digno en pleno centro de Cádiz.

Rosa María López habitará el 2º D con sus tres hijos. Fue desahuciada en su día de una casa en García de Sola y desde entonces vive en casa de su madre con diez personas más. "Estoy muy contenta", decía ya dentro de su nuevo piso mientras sacaba de una caja una figura de la Virgen del Carmen en barca para colocarla en algún rincón de la todavía desnuda vivienda. A la advocación más marinera se había encomendado y le había realizado una promesa si encontraba un hogar decente.

En el 1º Rocío Blanco, que se vendrá a vivir con otros cinco familiares, compartía la alegría con su padre José, el adjudicatario de este regalo. "Vivimos en Fernández Ballesteros, en uno de los pisos que van a tirar en los patios de detrás del hospital. Y nos han realojado aquí. Somos la única familia realojada de allí", comentaba Rocío sobre la actuación que se realizará en los patios de la Tacita de Plata para levantar el nuevo barrio Manuel de Falla. "Nos ha tocado la lotería. Es la primera vez que tenemos una casa digna y nueva", añadía.

En el 4º A, María Saray Gómez estaba "flipando", con "ganas de llorar" mientras por allí correteaba su hija Manuela, que ya había elegido cuál iba a ser su cuarto. María Saray mostraba en su teléfono móvil las fotos de la que pronto será su antigua vivienda, la que dejará atrás en el número 26 de la calle Santo Domingo. "Mira cómo estoy viviendo. Mira las humedades y las puertas que no cierran", señalaba al redactor.

"Me voy ya para Eléctrica y Aguas de Cádiz. No aguanto más en esa casa", expresaba María Saray loca por dar de alta la luz y el agua para venirse a Santiago, 11 cuanto antes. "El viernes me hacen la mudanza", apostillaba. Otro de sus gozos era comprobar que en el cuarto de baño hay bañera: "Genial, yo no quería placa ducha".

Antonio Gómez llevaba esperando este premio desde hace más de 15 años, viviendo en la Merced. "Quiero venirme cuanto antes mejor", admitía. También expresaba su deseo de realizar los trámites para tener cuanto antes electricidad y agua corriente. "Lo mismo me voy ahora", decía con la felicidad instalada en su rostro.

16 historias, 16 ilusiones. Personas que van a dar vida a una finca que ha sido fantasma durante dos décadas y a una zona centro cada vez más despoblada.