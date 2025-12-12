Las 14 personas mayores de Cádiz homenajeadas por su longevidad
Fueros propuestas por las asociaciones de vecinos de la ciudad
Rosario Faz, de 102 años, fue la homenajeada más longeva
El Ayuntamiento de Cádiz, con la colaboración de asociaciones vecinales, celebró el jueves el acto homenaje 'Las mayores estrellas de nuestros barrios', en el que se reconocieron a las vecinas y vecinos más longevos de las personas propuestas por las 14 asociaciones participantes.
En total fueron 14 personas homenajeadas, cuya edad media es de 87 años. De entre las personas reconocidas en esta primera edición de 'Las mayores estrellas de nuestros barrios', la más longeva es Rosario Faz, de 102 años, propuesta por la asociación vecinal Campo de la Aviación Loreto.
El acto, celebrado en los antiguos depósitos de tabacos y en el marco de estas fiestas navideñas, incluyó también de una merienda amenizada con espectáculos, y el objetivo del mismo es rendir un tributo público a quienes, con su vida, experiencia y memoria, han contribuido a construir la identidad social y humana de Cádiz.
Personas homenajeadas
AVV Entre Dos Puentes
Carmen Erizo (80 años)
AVV Tacita de Plata
Teresa Cañada (90 años)
AVV Fuerte de San Lorenzo de Puntales
Pepita Gutiérrez (89 años)
AVV Patio Virgen de la Luz
Rosario Solino (90 años)
AVV Zona Puerta del Mar
Miguel López (89 años)
AVV Tres Torres
Mari Romero (89 años)
AVV Cortadura
Fernando Pérez (80 años)
AVV Campo de la Aviación Loreto
Rosario Faz (102 años)
AVV Los Corrales
Aurora Márquez (91 años)
AVV La Laguna
María del Carmen García (92 años)
ACC Cádiz Centro
Francisca Ceballos (88 años)
AVV San José Playa
Ana Cuevas (75 años)
AVV Buenavista Recuperada
Dolores Gutiérrez (92 años)
Asociación Albor de Cádiz
Manuela Carmen Luque (76 años)
