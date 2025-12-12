Las 14 personas mayores de Cádiz homenajeadas por su longevidad

El Ayuntamiento de Cádiz, con la colaboración de asociaciones vecinales, celebró el jueves el acto homenaje 'Las mayores estrellas de nuestros barrios', en el que se reconocieron a las vecinas y vecinos más longevos de las personas propuestas por las 14 asociaciones participantes.

En total fueron 14 personas homenajeadas, cuya edad media es de 87 años. De entre las personas reconocidas en esta primera edición de 'Las mayores estrellas de nuestros barrios', la más longeva es Rosario Faz, de 102 años, propuesta por la asociación vecinal Campo de la Aviación Loreto.

El acto, celebrado en los antiguos depósitos de tabacos y en el marco de estas fiestas navideñas, incluyó también de una merienda amenizada con espectáculos, y el objetivo del mismo es rendir un tributo público a quienes, con su vida, experiencia y memoria, han contribuido a construir la identidad social y humana de Cádiz.

El homenaje a una de las mujeres. / D.C.

Personas homenajeadas

AVV Entre Dos Puentes

Carmen Erizo (80 años)

AVV Tacita de Plata

Teresa Cañada (90 años)

AVV Fuerte de San Lorenzo de Puntales

Pepita Gutiérrez (89 años)

AVV Patio Virgen de la Luz

Rosario Solino (90 años)

AVV Zona Puerta del Mar

Miguel López (89 años)

AVV Tres Torres

Mari Romero (89 años)

AVV Cortadura

Fernando Pérez (80 años)

AVV Campo de la Aviación Loreto

Rosario Faz (102 años)

AVV Los Corrales

Aurora Márquez (91 años)

AVV La Laguna

María del Carmen García (92 años)

ACC Cádiz Centro

Francisca Ceballos (88 años)

AVV San José Playa

Ana Cuevas (75 años)

AVV Buenavista Recuperada

Dolores Gutiérrez (92 años)

Asociación Albor de Cádiz

Manuela Carmen Luque (76 años)