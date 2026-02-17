Hasta 135.000 kilos de residuos recogidos entre el domingo y parte del lunes de Carnaval de Cádiz

El dispositivo especial de limpieza establecido para este Carnaval por el Ayuntamiento de Cádiz, a través del Área de Medio Ambiente que dirige el teniente de alcalde José Carlos Teruel, recogió un total de 135.360 kilos de residuos sólidos urbanos en toda la ciudad a lo largo de la noche del domingo y hasta el mediodía de ayer, el festivo lunes de Carnaval.

En esta cifra aportada por el Ayuntamiento se incluye toda la recogida ordinaria que se realiza de residuos sólidos urbanos en la ciudad, a lo que se le añade la propia cabalgata y los generados por el desarrollo de la fiesta en la ciudad.

Asimismo, se recogieron un total de 4.080 kilos de papel-cartón en toda la ciudad.

Los operarios de la limpieza realizaron labores de recogida de residuos, barrido y baldeos en gran parte del casco histórico, de manera que a primera hora de la mañana de ayer las calles, informa el consistorio, se encontraban “perfectamente limpias para abordar una nueva jornada festiva en Cádiz”.

El concejal Teruel señala que “el dispositivo especial de limpieza está funcionando de manera muy eficiente, ya que las calles se encuentran limpias en muy poco tiempo”.

Cabe recordar que en la noche del sábado al domingo, el dispositivo especial de limpieza recogió un total de 73.840 kilos de residuos sólidos urbanos en el casco histórico de la ciudad. Mientras, en extramuros se pudieron recoger 68.420 kilos de residuos a través de los contenedores. A estas cantidades hay que añadir los 1.240 kilos de residuos que los operarios de Cádiz 2000 rcogieron en las playas de la ciudad.

Como todos los años, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un dispositivo de limpieza extraordinario para la semana de Carnaval, para la que se ha previsto el refuerzo de 1.284 jornadas de trabajo más entre peones, conductores, mandos intermedios y mecánicos, que se suman a las 1.871 del servicio ordinario, lo que hacen un total de 3.155.