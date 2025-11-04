Más de 13.300 turistas llegan este miércoles a Cádiz en crucero, en pleno aviso naranja por lluvias y tormenta

Cruceristas por el centro de Cádiz, en una de las últimas concentraciones de barcos en el Muelle.

Gran jornada turística la que le aguarda este miércoles a Cádiz. Hasta cuatro cruceros se darán cita en el Muelle, trayendo hasta la ciudad a más de 13.300 pasajeros que recorrerán las calles gaditanas y visitarán monumentos y lugares de interés, o que subirán a autobuses que los llevarán a otras localidades cercanas.

Desde primera hora, en cualquier caso, se prevé la actividad crucerística de este miércoles. Y es que los cuatro barcos tienen previsto hacer escala entre las 7.00 y las 8.00 horas, permaneciendo atracados hasta las 18.00, las 19.00 e incluso las 0.00 horas, según cada caso.

El primer crucero que prevé recibir el puerto de Cádiz es el Sun Princess, que llega desde Gibraltar y marchará a Santa Cruz de Tenerife con 4.076 pasajeros a bordo. Los otros tres barcos tienen anunciada su llegada a las 8.00 horas. Se trata del Mein Schiff 7, procedente de Málaga y con destino a Agadir con 2.846 pasajeros; el Aida Cosma, que viene también de Málaga y partirá por la noche a Arrecife de Lanzarote con 6.128 pasajeros; y el Europa, que apenas cuenta con un pasaje de 319 personas que llegan de Lisboa y seguirán luego crucero por Tánger.

En total, 13.369 pasajeros que bajarán en Cádiz en otra intensa jornada crucerística.

Eso sí, los turistas llegarán en un día previsiblemente marcado por el mal tiempo y por esa alerta naranja que este martes activaba la Aemet por precipitaciones intensas y tormentas en todo el litoral gaditano, así como en la Janda, la Campiña, la Sierra y el área del Estrecho, con previsión de lluvias con acumulados de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora. Este aviso naranja se une al amarillo por tormentas en toda la provincia, sin descartar la posibilidad de que se produzcan tornados.