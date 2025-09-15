Más de 10.000 estudiantes inician el curso en ESO, Bachillerato y FP en Cádiz capital

El alumnado de Educación Secundaria (ESO), Bachillerato, Formación Profesional (FP) y Educación Permanente de Adultos inicia hoy lunes el curso 2025-2026. En la capital serán 10.304 alumnos los que comiencen una nueva etapa de sus estudios.

En la ESO se han matriculado para este curso 4.288 alumnos en la capital, de los que 2.580 pertenecen a la enseñanza concertada y 1.576 a la pública, con más de mil estudiantes de diferencia entre una y otra. También se han matriculado 132 adultos para cursar sus estudios tanto a distancia como en modo presencial y semipresencial.

En el caso de Bachillerato, con un total de 1.726 matrículas, la pública supera a la concertada, con 872 para la primera y 700 para la segunda, notándose en este caso el coste económico que supone para las familias esta etapa si eligen centros no públicos. En cuanto a los adultos, suman 154 plazas entre las tres modalidades.

4.290 es el número de estudiantes que este lunes vuelven a las aulas en Formación Profesional: 219 lo hacen en FP Básica, 1.591 en grado medio, 2.242 en grado superior y 84 en cursos de especialización.

En cuanto a la provincia, este lunes inician el curso en Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación Permanente de Adultos 133.144 estudiantes, mientras que el día 22 comenzarán las enseñanzas de régimen especial (Música, Danza, Artes Plásticas, Diseño, Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Arte Dramático e Idiomas), con 13.567 alumnos. En su conjunto, este mes de septiembre vuelven a las aulas en la provincia un total de 258.729 estudiantes, incluidos lo menores de tres años, y más de 18.700 docentes en 878 centros, tanto públicos como concertados y privados.

Respecto al proceso de dualización de la FP se avanza en forma de 13.255 convenios con 5.468 entidades en la provincia de Cádiz. Y se da un incremento significativo en la oferta de FP para el curso 2025/26, alcanzando un total de 21.659 plazas de nuevo ingreso. Una cifra que se traduce en 6.216 nuevas plazas desde 2018, según informaba hace unos meses la Junta de Andalucía, esto es, un incremento del 42% respecto a 2018.

Novedades en el IES San Severiano

El IES San Severiano de la capital gaditana será uno de los que disfruten este curso de novedades en su oferta educativa. Así, se impartirá por primera vez el Curso de Especialización en Inspección Técnica y Peritación de Siniestros en Vehículos, dentro del Curso de Especialización de Grado Superior.

Por contra, este instituto ha perdido el ciclo formativo de Grado Superior de Prevención de Riesgos Laborales, que la Consejería de Desarrollo Educativo ha trasladado al IES Cornelio Balbo para reagrupar allí los ciclos de la familia de Seguridad y Medio Ambiente. No sirvieron de nada las protestas del IES San Severiano el pasado mes de junio cuando se conoció esta decisión.

Asimismo, el IES San Severiano es uno de los 11 centros educativos de la provincia de Cádiz en los que la Junta de Andalucía implanta este curso un Aula de Tecnología Aplicada (Ateca). Las aulas Ateca son espacios de aprendizaje que usan las tecnologías emergentes aplicadas a la enseñanza de FP para acercar el entorno laboral al alumnado y formarlos con las herramientas más innovadoras. Integran digitalización, innovación y emprendimiento, fomentando la formación de calidad y la empleabilidad de los jóvenes.