Catorce bares con pellizco en los que comer bien en Cádiz

Todos están en el casco antiguo, en el sitio donde se desarrolla la mayor parte del Carnaval. Hemos escogido desde tabernas, hasta restaurantes, desde sitios buenos y baratos a sitios a mesa y mantel y no falta alguna mención al desayuno y a la merienda. Son catorce sitios en los que comer bien durante las fiestas, son sitios "con pellizco", con personalidad, como una buena copla.

1. Desayuno "afrancesado"

No hay nada más placentero que un desayuno después de una noche de "juerga"...o un desayuno después de una noche de gran almohada...da lo mismo. Siempre es placentero. Te proponemos un desayuno "afrancesado" y al lado del mercado de abastos, en la cafetería La Poeme. Ponen pan con cosas pero lo suyo es optar por la bollería o los dulces del establecimiento...mejores que un pasodoble de Martínez Ares...Por si acaso aqui tienes una lista de más sitios donde desayunar en la ciudad.

2. El momento albóndigas "metias" en tomate

Todos soñamos con los mismo, un bar bueno y barato. En Cádiz hay unos cuantos. Como no hay sitio para todos, te proponemos este sitio del barrio del Balón que tiene su pellizco. El Nono es bar de barra, de esas en las que apoyar el codo y empujar con un poquito de pan. Se come a base de tapitas. Si tienen albóndigas en tomate, no te las pierdas. Aqui tienes más sitios buenos y baratos en Cádiz.

3. Tres tabernas para tí

Antonio Machin cantaba eso de tres gardenias para tí...nosotros cambiamos las gardenias por las tabernas...que tienen más pellizco. Aqui te proponemos más paradas, porque las tabernas son únicas. Puedes comenzar por La Manzanilla, en la calle Feduchy, con su divina manzanilla "acabaita" de salir del barril. En La Sorpresa, en la calle Arbolí, lo suyo es pedir un poquito de mojama de atún y para terminar una tapa "ajamonada" y otra de queso viejo con otra copita de vino del ultramarinos del Veedor. Aquí más tabernas en Cádiz.

4. Ponme pijotas

Uno de los sitios de moda en Cádiz es el rincón gastronómico del mercado central de abastos. Ya de rincón tiene poco porque cada día hay una oferta más amplia que va desde las empanadas argentinas, de Argendarte, al sushi de Mau Mau o el pescado frito fresco que ofrece El Freidor del Mercado. Atención porque cuando la mar las trae, tienen pijotas. Aquí más información del mercado de abastos.

5. Cortamelo finito

Si te gusta revivir el ambiente de los antiguos almacenes de ultramarinos en Cádiz, lo suyo es que te des una vuelta por La Cepa Gallega, en la calle Plocia. Lo suyo allí es pedir un surtidito de chacinas que te ponen en papel parafinado. El surtido de vinos es amplio y bueno. Sitio apto para sibaritas.

6. Cuchareo con vistas a la Bahía

Es la segunda vida de todo un clásico de Cádiz, el restaurante El Anteojo. El hijo y el nito de "Pepiño" han puesto en marcha un bar en la Alameda, muy cerca de donde estaba el famoso establecimiento, en el que reina el cuchareo y algunos toques de la cocina gallega. Famosos los morros o las verdinas y también hacen un buen guiso de carne. El gran valor añadido es una terraza con estupendas vistas al interior de la Bahía. Aquí más datos de la taberna del Anteojo

7. Casa de comidas...del siglo XXI

Atención, el sitio es pequeño y es mejor reservar. Es una de las últimas incorporaciones a la gastronomía de Cádiz más aplaudida. Dos jóvenes cocineros "de escuela" Juan Carlos Borrell y Pedro Aguilera, han puesto en marcha Almanaque, una casa de comidas, como les gusta llamarse, en la plaza de España. Practican una cocina de exquisita técnica, pero sin pamplineo. La carta cambia a diario en función de lo que haya en el mercado. Atención al arroz y a las opciones de cuchareo. Aquí más restaurantes para comer en Cádiz

8. El sabor de la Sierra de Cádiz

El Mesón Casa Antonio, es otro pequeño restaurante situado en la calle San Francisco, muy cerca también de todo el cogollo carnavalesco. Es un sitio singular en el que el cocinero Antonio Rodriguez, de Puerto Serrano, trae muchos de sus productos de la Sierra de Cádiz. El jamón, las chacinas o el queso son de producción propia. Atención a sus carnes ibéricas y no hay que perderse, si la tienen, la presa ibérica curada.

9. cocina con su poquito de cachondeo

El cocinero Mauro Barreiro pone en sus platos un poquito de cachondeo. Le gusta que algunos productos parezcan otra cosa y pone nombres divertidos a sus creaciones. Se puede comer en barra o en comedor a base de platos para compartir. Propuestas de cocina innovadora como su bomba de rabo de toro o su solomillo Wellington al revés. Atención a las sugerencias del día y a los postres. Más información de La Curiosidad de Mauro, aquí.

10. Alitas, hamburguesas, nachos...pero con calidad

En Sonámbulo, en la plaza de Candelaria, tienen una oferta gastronómica para todos los públicos. Se puede tomar un arroz, un pescado pero también platos más desenfadados como unas riquísimas alitas de pollo, unas hamburguesas hechas con carne de ternera de la famosa carnicería de Paco Melero de Vejer o unos Nachos, de vicio. El sitio, además, está decorado con gusto. Muy concurrido.

11. Un italiano que "parla" gaditano

Confusione es un restaurante italiano muy especial. Lo ha puesto en marcha el cocinero Danilo Piteo, formado en la Escuela de Hostelería de Cádiz. Tienen pizzas, cuya masa confeccionan ellos y con rellenos originales y luego platos de pasta que le han dado bastante fama. La carta cambia a diario. Más pizzerías en Cádiz, aquí.

12. Una cocina como una Catedral

El bar Terraza tiene una situación privilegiada. Su terraza está casi al pie de la Catedral y parece que esta bendice algunos de sus platos como el menudo, las papas aliñás, el gallo rebozado y unos huevos con gambas al ajillo que son de mucho mojar pan. Se come en plan restaurante y la oferta es más bien de estilo clásico.

13. El sitio de los grandes "bisteles"

Aunque Cádiz es una ciudad marinera, aquí también hay sitios para los carnívoros y uno de ellos es Salicornia, un restaurante situado en la calle Plocia y que destaca por traer productos de lujo. Una de sus especialidades son los grandes chuletones de vacuno, de razas escogidas y que acompañan con patatas fritas, que es lo suyo. Conviene reservar porque el sitio es pequeño. Aqui una selección de asadores en la provincia de Cádiz.

14. Merienda con vistas caleteras

La merienda es un rito fundamental en el Carnaval de Cádiz. Es ese momento para descansar y retomar fuerzas antes de llegar a la noche. Merendar con vistas a la playa de La Caleta es casi un pasodoble...pero con más alimento. Quilla, es un quiosco situado, junto al castillo de Santa Catalina. Sus tartas son también un "buen paisaje" para tomar al atardecer. Más sitios para merendar, aquí.

Aquí la guía gastronómica de Cádiz