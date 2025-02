Viviendas

Conviene recordar que fueron los ayuntamientos de Carlos Díaz y luego de Teófila Martínez (con Bruno dentro) los que empezaron a vender el parque municipal de viviendas que ahora se reclama. La única manera de regular de verdad el mercado de alquiler es con vivienda pública en alquiler, todo lo demás es un rollo gordo para el sindicato de inquilinos y quienes les aplauden. Y para eso , por supuesto, no se pueden vender la viviendas públicas a los inquilinos. Otro día hablamos de que solo se puede resolver el problema de la vivienda en Cádiz en una operación comarcal, con una empresa pública entre Puerto Real, San Fernando y Cádiz. No se hará porque no da votos.