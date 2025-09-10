Vivienda

Con Carlos Díaz se empezó a vender el parque de viviendas de la ciudad de Cádiz, de aquella época viene también la venta de las viviendas de militares por toda la ciudad, que luego algunos convirtieron en un negocio. Ahora se echa en falta un parque de viviendas en alquiler cuando antes se vendían las casas para hacer caja. Por cierto, el PSOE se cargó las promociones hechas por cooperativas cuando obligó a que hubiera un censo de demandantes de viviendas. Todas las cooperativas desaparecieron. En la ciudad la última que se hizo fue La Ranilla, frente a El Corte Inglés, promovida por una empresa vinculada al Partido Comunista. En el Río San Pedro se hicieron tres promociones de cooperativas , dos de ellas de trabajadores de la Diputación. En Puerto Real se hicieron varias de la cooperativa Julián Besteiro, vinculadas al PSOE.