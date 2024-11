Violencia

Me resulta repugnante toda violencia, sea contra el Rey, contra Pedro Sanchéz o contra Carlos Mazón. Da igual. Sea orquestada por la extrema derecha o sea una muestra espontánea de indignación. Da igual. Da asco. Sean quienes sean los que tiraron barro y piedras son unos energúmenos, no se puede justificar de ninguna de las maneras. es probable que el los servicios públicos hayan estado lentos de reflejos, que al principio haya habido descoordinación, que Mazón haya sido temerario y poco resolutivo, que Pedro Sánchez haya actuado con frío cálculo, que el Ejército haya tardado en llegar, que quizás los Reyes no debían haberse paseado por un pueblo arrasado. Todo puede ser verdad, pero los salvajes que tiraron piedras y barro, con ser una minoría, son unos indeseables. Nada se puede justificar. Sobro todo porque lo hacen amparados en la masa, algunos con la cara cubierta. Unos cobardes, por mucho que luego presuman.