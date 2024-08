Viajar en verano es de tiesos. Por Fernando Santiago

VIAJAR EN VERANO ES DE TIESOS

A nadie en sus cabales se le ocurre viajar en verano. Digo más: coger vacaciones en julio y agosto es de pringaos, de docentes o de padres de niños pequeños. La gente de categoría y los camareros, cogemos las vacaciones cuando el resto del personal trabaja. Hay camareros de categoría y otros no tanto, por mucho que Álvaro Ojeda diga otra cosa. Los camareros, como los periodistas o los bomberos, es un gremio donde hay de todo, con el agravante de estar mal pagados, trabajan mucho y son maltratados por algunos empresarios sin escrúpulos y muchos clientes desalmados, como el facha de Jerez. Uno va de viaje en primavera o en otoño y no hay colas para entrar en los museos o los monumentos, puede ir a comer a cualquier hora con la certeza de que encontrará sitio, los precios de los hoteles son mejores, es fácil encontrar billetes de avión. Dónde va a parar. Ahora todo es caro, la gente llena calles, terrazas y restaurantes, huele a sudor, nueve de cada diez hombres llevamos pantalón corto, hace un calor extenuante, los pobres camareros no dan abasto con jornadas de 12 horas sobre lo que nunca informa LLORECA. Lo mejor que tiene agosto es que hasta los políticos entran en pausa, dejan de darnos la brasa. Lo ideal, sobre todo en este puente tan madrileño, es quedarnos en casa al fresquito del aire acondicionado, al mediodía se levanta uno a ponerse un cocacola con una tapita, comes lo que quieras sin miedo a una intoxicación, no tienes que reservar mesa, después de comer das la cabezada reglamentaria, tienes tiempo para leer, puedes ver las series atrasadas. Todo es felicidad. Cuando los niños vuelvan al cole, los camareros y la gente de categoría cogeremos vacaciones y podremos viajar con comodidad. La playa es para tiesos , para sevillanos y para madrileños, los pobres camareros no les queda otro remedio que atender en los chiringuitos, la niña del altavoz que guasa tiene en la voz, las marujas de La Caleta sacan los taperguare con sus tortillas y filetes empanaos, Cristian como te ajogues te mato. La gente de categoría va temprano a la playa y cuando llegan las huestes de pringaos, corren para su casa. En otoño nos esperan esos destinos que ahora están reservados para gregarios.

Fernando Santiago