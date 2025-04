Vargas Llosa

He disfrutado mucho con sus novelas, es lo más que puedo decir. No soy ningún experto ni quiero aparentar, solo mostrar mi agradecimiento por tantos raros de placer con la lectura de su obra. También quiero agradecer sus artículos en El País, la mayoría originales e interesantes. Con algunos no estuve de acuerdo, pero todos me hicieron pensar. Detesto a quienes le llaman fascista: fue un hombre liberal en lo político, pero muy avanzado en lo social. Ateo confeso, defendió la separaión de Iglesia y Estado, apoyó la eutanasia, el aborto, la igualdad entre hombres y mujeres, la legalización de las drogas. Una gran pérdida.