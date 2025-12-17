Valiente porquería

Cádiz está sucia, hay lugares que dan asco. Primeros responsables los ciudadanos que sueltan enseres en cada esquina , que bajan la basura cuando quieren , que tiran al suelo colillas y cualquier desperdicio y los dueños de los perros que nos dejan meadas y cagadas de sus mascotas . En segundo lugar el Ayuntamiento, que en su día tardó años en adjudicar el contrato de limpieza que ahora pretende aumentar a Valoriza, que tiene no sé cuántos expedientes sancionadores . No nos olvidemos de la policía secreta de Bruno que iba a detectar a los guarros y al intrépido Teru que lo iba a arreglar todo.