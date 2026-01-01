La unidad de la izquierda

Si de verdad Maíllo, Yolanda Díaz, Montero y el resto de fuerzas que están a la izquierda del PSOE ( o dicen estar) quieren alcanzar la unidad lo primero que deben hacer es abandonar el personalismo y de manera simultánea salirse del Gobierno. Luego hacer un buen programa, aún así dudo que ilusionen a la gente, tras 7 años en cargos públicos es complicado que nadie tenga más ilusión que la de resistir. Por ahora el personalismo y los intereses particulares impiden en Aragón y Andalucía que se llegue a ese acuerdo. Supongo que tampoco lo habrá para las elecciones generales, con lo que unos y otros se ahogarán.