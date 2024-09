La UCA y el Cádiz Fenicio

ACLARACIÓN SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LA UCA EN LA CÁDIZ FENICIA

Ana Mª Niveau de Villedary y Mariñas.

Universidad de Cádiz

Como responsable del Grupo de Investigación de la Universidad de Cádiz PHOENIX MEDITERRANEA y especialista en historia, cultura y arqueología fenicia y ante las noticias que están apareciendo estos días en los medios de comunicación locales y las redes sociales con motivo de la celebración del evento Gadir fenicia dentro del programa Orgullos@s de nuestra historia promovido por el Ayuntamiento de Cádiz, por alusiones directas, me veo obligada a hacer una serie de aclaraciones y rectificaciones en honor a la verdad.

No es estrictamente cierto que el Ayuntamiento no contara con la Universidad de Cádiz para esta iniciativa, de hecho, un técnico del mismo (el encargado de organizar este evento) se puso por primera vez en contacto conmigo a finales de marzo. Tras varias conversaciones telefónicas y reuniones presenciales quedamos en colaborar en un par de actividades. En un primer momento se nos pidió una colaboración voluntaria, apelando al enorme eco que iban a tener nuestras investigaciones en un evento de características colosales donde el plato fuerte era contar con un espectáculo de la Fura dels Baus. Ahí, -creo que con buen criterio-, y pese a la insistencia por parte del Ayuntamiento de que la Universidad se hiciera cargo de nuestros honorarios (sic.) me mantuve firme en que las labores de asesoramiento también son un trabajo y como tal debe ser remunerado. A partir de este momento, ya en abril, no volví a tener noticias de esta persona hasta que a mediados de junio me comunicaron que finalmente habían considerado firmar un contrato con la Universidad. Aclaro que planteamos un precio casi testimonial por nuestra labor, muy por debajo de los honorarios oficiales de la Asociación Andaluza de Profesionales de la Información y Documentación de Andalucía (https://www.aapid.org/nuestra-profesion/honorarios-profesionales/).

Desde el principio se había hablado de colaborar en un par de cuestiones. En concreto, los miembros del grupo nos íbamos a hacer cargo del asesoramiento a los ilustradores que se iban a encargar de la musealización del espacio “Entrecatedrales” donde estaba prevista una exposición sobre el mundo y las costumbres funerarias y de la exposición sobre la Geografía de las islas gaditanas en tiempos fenicios donde se plasmarían los resultados de la Tesis doctoral de una de sus integrantes. No quita para que durante todo el tiempo en que estuvimos en contacto se aclararan las dudas que se nos plantearon, descartáramos opciones no realistas o falsos históricos (aunque después visto lo visto nuestra opinión de expertos no haya sido tenida en cuenta en absoluto) y que estuviéramos abiertos a asesorar en lo que hiciera falta.

A mediados de julio (¡a dos meses del inicio del evento!) y ante la falta de noticias me vuelvo a poner en contacto con esta persona para preguntarle en qué punto está el contrato y me entero, gracias a la técnico de la Universidad que me lo hace llegar, que este señor por su cuenta y riesgo y sin contar EN NINGÚN MOMENTO con nosotros ha ampliado el listado de trabajos a realizar hasta un límite increíble, de manera que de haber firmado la universidad ese contrato (repito, SIN NUESTRO CONOCIMIENTO) nos habríamos visto obligados a llevar a cabo todo el peso científico del evento, sin tiempo material para ello, incluyendo cosas imposibles de realizar dado que solo existen en la imaginación de este señor. Llegado a este punto, indignada por el trato recibido durante toda la negociación y ante el engaño y el abuso decidimos retirarnos, muy a nuestro pesar, del proyecto, lamentando que las prisas y la mala praxis no nos hayan permitido participar de él. Al final, los perjudicados, son los ciudadanos, los vecinos y vecinas de Cádiz, los niños y las niñas de nuestra ciudad, que entre gaitas, papelillos y bombillas de colores se han quedado sin conocer sus orígenes, quiénes fueron los fenicios y cuál fue su legado. Como historiadora y gaditana solo espero que la experiencia sirva para que no vuelva a suceder en las siguientes ediciones (si es que les quedan ganas de repetir).

Bonus track: Listado de tareas (por 5.000 euros), que teníamos que realizar 5 personas (a 15 de julio).

PLAN DE TRABAJO:

El equipo de investigación del Grupo HUM-509 con la Profesora Niveau de Villedary al frente colaboran como asesores científicos y documentalistas en las distintas acciones que van a tener lugar en la ciudad de Cádiz en septiembre de 2024 con motivo de la celebración de Cádiz Fenicia 2024 dentro del programa cultural “Cádiz, Orgullos@s de Nuestra Historia”, promovido por el Excmo. Ayuntamiento de Cádiz.

Los trabajos a desarrollar por el equipo se concretan en:

- Exposición rituales funerarios Gadir (en Entre Catedrales) -producción propia-: Asesoramiento al ilustrador para realizar 5 nuevos paneles ilustrativos (ilustrador determinado por la ENTIDAD) y trabajo de extracción/síntesis de los textos explicativos de los mismos para los paneles de la exposición y para la locución del vídeo explicativo de los nuevos paneles, la extensión de los textos serán indicados por la ENTIDAD.

Selección de 21 (mínimo 15) escarabeos (utilizados como protectores del alma de los difuntos en su viaje al más allá) encontrados en Cádiz, con texto de lo que representa y lugar de aparición fechado. Explicando la presencia de este material egiptizante en Gadir a través del comercio fenicio y el significado de cada uno de ellos en el culto funerario.

- Exposición rituales funerarios Gadir (en Entre Catedrales) -producción propia-: trabajar panel ilustrativo mediante únicamente tipografías con letras fenicias y traducción al castellano de las mismas (para aportarle esos textos a un diseñador gráfico determinado por la ENTIDAD) de los textos analizados del interior de los porta-amuletos colgantes fenicios que estaban destinados a albergar una laminilla, normalmente en plata, con fórmulas de protección como los hallados en la "Punta de la Vaca", Cádiz, en 1891. Bajo el panel, trabajo de extracción documental/síntesis de los textos explicativos de los mismos.

- Exposición rutas de la navegación fenicias (en Plaza de la Catedral) -producción propia-: Trabajo de extracción de contenido / síntesis de los textos explicativos y material gráfico explicativo para la exposición (explicación en 4 paneles a doble cara de: las rutas de navegación fenicias, los tres tipos de embarcaciones fenicias-púnicas, explicación de la llegada y fundación de Gadir, la importancia de Gadir en esas rutas y eje esta del comercio, explicación de como Gadir pasó de colonia a metrópolis, y, explicación del puerto fenicio de Cádiz). Selección de material ilustrativo de esas explicaciones trabajadas. La ENTIDAD indicará el espacio y extensión del texto para estos 4 paneles a doble cara.

- Exposición Templos, dioses y vida cotidiana en Cádiz Fenicio (Castillo de Santa Catalina) -producción propia-: Trabajo de extracción de contenido / síntesis de los textos explicativos y material gráfico (incluidas fotografías ilustrativas del contenido) explicativo para la exposición (explicación de: los tres templos de Gadir (Melkart, Astarté y Baal Hammon), los 5 dioses (Melkart, Astarté, Baal Hammon, Bes y Tanit) y formas de representarlos así como atributos, Sacerdotisas - mujeres y ritos religiosos, alimentación y cocinas fenicia en Cádiz, actividades de mantenimiento y tareas productivas en el ámbito doméstico, trabajo productivo principal en Gadir (garum, factorías de púrpura…), el trabajo productivo en ámbitos domésticos (especialmente telares de lino), moneda fenicia de Cádiz, plegarias y letanias fenicias, cualquier otro aspecto a resaltar siempre indicando que se puede ver de todo ello en el Yacimiento Gadir. Selección de material ilustrativo (incluídas fotografías) de esas explicaciones trabajadas. La ENTIDAD indicará el espacio y extensión del texto para estos paneles.

- Exposición Templos, dioses y vida cotidiana en Cádiz Fenicio (Castillo de Santa Catalina) -producción propia-: Asesoramiento a los maquetistas (determinados por la ENTIDAD) para realizar de dos maquetas (una para cada templo) para la interpretación poética de la maqueta de los templos de Astarté y Baal Hamoon.

- Exposición Geografía de las Islas Gadeiras (Castillo de Santa Catalina): Trabajo de extracción de contenido / síntesis de los textos explicativos y material gráfico explicativo para sintetizar la tesis doctoral de Dña. Natalia López Sánchez para la exposición (explicación de: panel historia de fundación de Gadir por los fenicios, panel Cádiz indígena, panles explicación ilustrativa de Cádiz topográfica, dos paneles de Cádiz Actual y Cádiz bajando el suelo a nivel del agua, paneles morfología, tres paneles evolución de las zonas de las necrópolis en los tres periodos, panel con el mapa de Cádiz periodo fenicio arcaico, panel con el mapa de Cádiz periodo fenicio fase II, y, panel con el mapa de Cádiz periodo fenicio fase III. Selección de material ilustrativo de la tesis doctoral de esas explicaciones trabajadas. La ENTIDAD indicará el espacio y extensión del texto para estos paneles.

- Exposición Geografía de las Islas Gadeiras (Castillo de Santa Catalina) -producción propia-: Asesoramiento a los maquetistas (determinados por la ENTIDAD) para realizar una maqueta representando la geografía de Cádiz Fenicia Arcaica a tenor de la tesis doctoral de Dña. Natalia López Sánchez.

- Exposición Melkart, Dios de la ciudad -producción propia-: Trabajo de extracción de contenido / síntesis de los textos explicativos y material gráfico explicativo para la exposición distribuida en 4 paneles a doble cara (explicación de: Dios Melkart -ya trabajado anteriormente-, templo dedicado a él -ya trabajado anteriormente-, égersis de Melkart, su importancia en la ciudad, formas de representación, etc.). Selección de material ilustrativo (incluídas fotografías) de esas explicaciones trabajadas. La ENTIDAD indicará el espacio y extensión del texto para estos paneles.

- Exposición Melkart, Dios de la ciudad -producción propia-: Asesoramiento al diseñador gráfico (determinados por la ENTIDAD) del elemento/tributo de este Dios y al escultor (determinados por la ENTIDAD).

- Instalación del monumento fenicio: Asesoramiento y material gráfico (incluídas fotografías) al escultor encargado de realizar el monumento fenicio (seleccionado por la ENTIDAD) para la recreación de esculturas de los 5 Dioses (Melkart, Astarté, Baal Hammon, Bes y Tanit), capitel de volutas y moneda fenicia (material ya trabajado en la exposición de Santa Catalina). La Fundación Municipal de Cultura indicará el espacio y extensión del texto para estos paneles junto al monumento.

- Facilitar información y corregir pruebas y preguntas de la yincana fenicia.

- Asesorar si lo necesitan a los desarrolladores de la APP para ver en realidad aumentada distintos puntos de Gadir.

- Asesorar si lo necesitan a los desarrolladores de los videos fenicios para escolares.

- Asesoramiento si lo necesitan a la Fura del Baus para el espectáculo y al pasacalles y espectáculo inaugurala.

- Organizar mínimo 5 conferencias entre los días del 16 al 20 con las temáticas planteadas en este plan de trabajo.

- Otros posibles asesoramientos y trabajos de menor embergadura que pudieran necesitar artistas, ilustradores, diseñadores gráficos o dramaturgos hasta el 22 de septiembre de 2024.

