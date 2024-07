Turismofobia

¿De verdad que un 5% de vivienda turística en el Casco es una saturación? En la ciudad de Málaga tienen un 21% en el conjunto urbano,, en algún barrio de Madrid llegan a esa cifra,. En Cádiz a lo más que se llega es a un 12% en alguna calle del centro. Somos mulos de reata, porque en Barcelona, en Mallorca o en Canarias se manifiesten, aquí hay que hacer lo mismo. Yo no veo el problema por ningún lado, más allá de que la vivienda es un problema general en toda España fruto de la escasez de vivienda pública de alquiler o de precios para jóvenes. Compañeros míos acaban de comprarse casas en San Rafael, en Sagasta o en la Barriada, ninguno ha tenido que emigrar por el precio de la vivienda como se fue Pakito hace 9 años. Yo no veo el problema por ningún lado, ya digo,, salvo en el conjunto de España, con la inacción del Gobierno. Los precios han subido, pero en todo el país fruto de la mejora de la economía. Que mil personas se paseen por Cádiz no quiere decir nada, somos 112 mil en toda la ciudad. Hace años se decía que el problema eran las miles de viviendas vacías, pero no se podía hacer nada porque la ley lo impedía.