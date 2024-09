Turismo de convivencia. Por Fernando Santiago

TURISMO DE CONVIVENCIA

Ya que los de la Izquierda Gaditana hablan a menudo del concepto ese de “turismo de convivencia” me voy a arrogar la potestad de explicarlo . Turismo de convivencia es que el millón de turistas que llega a la ciudad cada año convivan en armonía con los gaditanos. Para empezar vamos a suprimir todas las viviendas de uso turístico, los edificios de apartamentos turísticos y ya veremos qué hacemos con los hoteles, que todo es especulación y generación de empleo precario. Los alojamientos en la ciudad serán en la casa de los gaditanos , el que tenga una habitación libre porque el niño se haya ido a trabajar fuera (como el gran Pakito, del que nunca más supimos), el que no tenga, deja libre su sofá después de ver Babylon Show. Es lo que los americanos llaman “coaching”. Y si no, un colchón neumático en el suelo, que así empezó AirBNB. De esta forma tendríamos a los turistas viviendo con gaditanos de manera cordial, introducidos en la vida de la Trimilenaria. Una vez alojados en convivencia con familias gaditanas, habría que obligar a los turistas a que se integraran : tendrían que ir a ver jugar al Cádiz con los de Alma Cadista, por decir algo, con parada previa en el bar La Escalerilla . Deberían visitar los chats cadistas para rajar de Vizcaíno y de los pocos fichajes que hace, incluso echarle un ojo a Ese Cadi Oé , cadismo recalcitrante sector antiVizcaíno . Deberían hacerse de varias cofradías y como cada día sale alguna en procesión, apuntarse para cargar el paso que ese día esté en la calle. Incluso pueden hacerse de El Último Tramo, incluido votar a Vox, quedar con ellos todos los días para comer y beber, hablar de cofradías, ir a las despedidas de los curas preconciliares y hablar mal del rojerío . Seguro que habrá por Cádiz algún acto de carnaval, en alguna plaza o en alguna peña: tendría que acudir para señalar al Hispasat cuando se cante alguna copla del Eterno Capitán, de quien tendrá que hacerse furibundo, con desprecio a todo aquel que ponga en duda su honorabilidad. Por la noche tendrá que ir a ver el Rayo Verde a La Caleta, unas caballitas asás en la Plaza Pinto, un cigarrito de la risa en Asdrúbal o en la plaza Manolo Santander. Por la mañana debería ir a comer churros a la plaza a preferir de La Guapa, para luego ir a comprar pescao, entre martes y viernes, que el sábado es una pesadez con tanta gente. Por supuesto un chapuzón en La Caleta, un poco de Padel Surf con Ignacio Casas, jugar unos cartones de bingo con las marujas viñeras .alguna ración en el bar del Club. Habrá que establecer turnos para cuando lleguen 5.000 cruceristas a la vez, todo sea por el turismo de convivencia. Y por supuesto, ningún gaditano podrá viajar, todos de guardia .

Fernando Santiago