El transistor. Por Fernando Santiago

EL TRANSISTOR

La noche del 23 de febrero de 1981 volvíamos de Madrid en el Expresso, ese tren que tardaba 12 horas hasta Cádiz en unos viejos compartimentos con asientos de skay donde era imposible dormir. Aquella noche nos subimos al tren en el momento en el que se conoció el bando del capitán general de Valencia, Milán del Bosh. Iba en nuestro compartimento una persona con un transistor con el que íbamos cogiendo las diferentes emisoras para saber qué pasaba. Era Antonio Caraballo, el todopoderoso funcionario del Ayuntamiento de El Puerto ascendido ahora a la cúspide del organigrama municipal por obra y gracia de su afinidad con el alcalde. El pasado lunes fue otro día de transistores, desaparecida de manera misteriosa la energía eléctrica en España las emisoras tenían grupos electrógenos de respaldo y en muchas casas había transistores para seguir al locutor de preferencia. Una de las cosas más sorprendentes para mí es que hubiera colas en los chinos para comprar pilas y aparatos de radio, quizás porque en mi casa hay uno en cada habitación donde escucho cada día a Angels Barceló, Carles Francino, Aimar Bretos, Pedro Espinosa, Manu Sola, Francisco José Román, Fernando Pérez Monguió y Diego Suárez. Se fue la corriente pero no se fue el cordón umbilical con el mundo, y eso que decían que el vídeo iba a matar a la estrella de la radio y, según Arcadi Espada, la radio y la televisión no son periodismo, son electricidad. El genial Juan Carlos Ortega viene mañana martes debido a que Radio Cádiz celebra con una gala el centenario de la fundación de su emisora, EAJ3, creada por el emprendedor Francisco de la Viesca, cuyo estudio original existe, a ver si la iniciativa de Javier Osuna y José Antonio Hidalgo para que el Ayuntamiento lo adquiera da sus frutos. Desde hace tiempo he seguido los pasos de Radio Cádiz, desde los tiempos de Jesús del Río, por decir algo. En 1980 hacíamos un programa entre Carlos Funcia, Paco Espelta y quien suscribe, “A micro abierto” con grandes momentos de gloria que terminó cuando a Joaquín Durán, entonces director, le llamó el gobernador civil Sanz Pastor para pedirle que cerrase ese espacio tan incómodo. Desde siempre tuve una especial relación con Radio Cádiz, con Inés Alba, Antonio Yélamo, Rodicio, Monguió, directores como Durán , Rafael Plaza, Miguel Ángel Pascual, Blanca Juste hasta Lourdes Acosta, su actual directora. Radio Cádiz es historia viva de la ciudad, desde la radio de cretona hasta la radio por Internet, desde las retransmisiones de carnaval que expuso Javi Osuna en Cajasol, hasta el Premio Ondas de Carmen Coya, el único Ondas gaditano junto con el de el propio Osuna por “Radio La Pepa en el 18.12 del dial”.

Fernando Santiago