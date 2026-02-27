¿Estamos tontos o qué?

Siempre hay un descerebrado animalista de guardia. Sea con las palomas, con los gatos o con los perros. Cada vez que se va a hacer algo en la ciudad aparecen algunos animalitos que hay que proteger, lo que no me explico es por qué no defienden también a las cucarachas y a las ratas, que también son hijos de dios, la Hermana Cucaracha y la Hermana Rata. Unos gatos ponen en dificultad la operación en el Cementerio de San José y en la Punta de San Felipe. Esta sociedad se va a la mierda sin remedio.