La subdelegada hace hueco en su agenda festiva

Una ración de flower power: fantásticos datos de pensionistas y de gente que recibe el ingreso mínimo vital, en la Moncloa y en las Puertas de Tierra velan por nosotros . Eso sí, los jóvenes mejor preparados se tienen que ir de Cádiz , seguimos siendo la provincia con más paro, las costas son el paraíso del tráfico de drogas,el AVE no llegará nunca, del edificio de la Subdelegación no se sabe nada cierto, y otro día hablamos de corrupción y puteros . La subdelegada puede estar tranquila , en 10 días empieza el carnaval .