Solidaridad gatuna

Me van a permitir que sea contundente: las colonias de gatos son una porquería. Soy capaz de entender que a gente pueda tener gatos en sus casas, al fin y al cabo son más limpios que los perros. Ahora bien, las colonias de gatos son síntoma de suciedad y abandono, en el Campo del Sur, en el Cementerio y donde sea que estén. Los que están preocupados por esas colonias mejor harían por dedicar su tiempo a las personas. Digo lo mismo sobre los 25 mil perros, las 18 mil palomas y las 600 mil ratas. Aunque Karim me llame fascista de los gatos, variante que no conocía.