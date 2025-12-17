El Rosario

Ya nadie se acuerda pero hará unos años Irene García pretendía hacer un museo de arte contemporáneo en el edificio del Instituto Rosario, con un proyecto financiado con fondos europeos que iba a ser sostenible , eficiente , autosuficiente y no sé cuántas cosas más . Al final hubo que devolver la subvención europea y a día de hoy los cuadros del museo están repartidos por los despachos de la Diputación. Otro gatillazo gaditano más . Me viene a la memoria porque quedó desierta la licitación para el proyecto de reforma del edificio.