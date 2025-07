El respeto a la prensa

Veo a las manadas de neonazis agredir y perseguir a una chica de TVE o les escucho gritar lo de "prensa española manipuladora" y me entran ganas de cogerles uno a uno y decirles que esa frase la impusieron los independentistas catalanes, por si no lo saben. Ahora está de moda los reporteros groseros, en la estela de Caiga quien Caiga, y que las masas de manifestantes de un signo o de otro agreden y persiguen a los medios que no son afines.