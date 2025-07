Cuando se renuncia de mentirijillas

No sé si recordarán ustedes a Miguel Sánchez Montes de Oca, uno de Alcalá que era dirigente de UCD. Cuando su partido decidió cambiar la tramitación de la autonomía andaluza del 151 al 143, dimitió de todos los cargos donde no cobraba. Con el tiempo Alfonso Perales le buscó acomodo en la Diputación, paisanaje. El tal Paco Salazar, denunciado por abusos, ha renunciado a formar parte de la ejecutiva del PSOE pero no al cargo remunerado que tiene en la Moncloa. Fue, tiempo atrás, director del Hipódromo de Madrid, carguete que usa el PSOE para tener en nómina a alguno de los suyos. Resumen: más de lo mismo.