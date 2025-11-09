Ramoní

Emilio López Mompell llamaba Ramoní a Romaní , un juego de palabras con el fondo del célebre intérprete de comparsas Ramoni. Una vez lo escribí y a Ignacio Romaní no se le ocurrió otra cosa que llamarme para reñirme por la broma . Por supuesto consiguió que ya para siempre fuese Ramoní para mí y que dejase de hablarme en consecuencia . Desde entonces no duermo . Ramoní debe contar con el apoyo de muchos dirigentes del PP porque asciende en el organigrama del partido. Nadie parece recordar cómo consiguió su doctorado o los gastos que pagaba Aguas de Cádiz . Un día todo saltará por los aires y nadie se hará responsable , al estilo de los que ponían la mano en el fuego por Ábalos, Cerdán, Rato o Montoro.