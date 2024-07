Querellas

Ya he escrito que no sé nada de derecho penal y por lo tanto no tengo elementos de juicio acerca de la actuación del juez Peinado. Sí creo que lo de Begoña Gómez es una falta de ética clarísima, es la utilización de la influencia que ocasiona estar casada con el presidente para su beneficio particular. Dicho lo anterior, comprendo que la Abogacía del Estado se querelle contra el juez Peinado, en defensa de la dignidad de la Presidencia del Gobierno. Un juez no tiene un poder omnímodo, no puede hacer lo que le dé la gana.