Presunción de culpabilidad

Hubo un tiempo en el que El Pais era la biblia del periodismo: un periódico riguroso, bien escrito , lo que publicaba estaba confirmado . Ahora es una hojilla gubernamental , con honrosas excepciones . Sigue siendo , a mi juicio , de los mejores periódicos españoles , si no el mejor, pero no es ni sombra de lo que fue. Han decidido que Rafael ZORNOZA es culpable solo porque un tipo manda una carta al Vaticano y en Roma tramitan la denuncia . El gachó escribe 30 años después de los hechos, cuando ha prescrito el presunto delito. Encima los supuestos abusos se producían los fines de semana , que era cuando él iba al seminario. Puede que sea verdad, ya veremos, pero la crónica de ambiente de El País solo consulta a los enemigos del obispo de Cádiz , algunos de ellos gente honrada y respetable, otros meros oportunistas , pero no deja de ser tendencioso . Con lo que fue El País.