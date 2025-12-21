Precisiones de Javi Osuna al cateto de Dos Hermanas sobre El Pelotazo

EL PELOTAZO VERSUS EL PATAZO Me parece de muy mal gusto no acordarse de Josele Moreno Hurtado, cuando se habla de un programa en el que, además, Josele fue pieza indispensable del equipo de «El Pelotazo», y cuando —segundo además— fue el cómico sevillano el autor de la composición que abría la cabecera de aquel programa de radio y que en este espacio de televisión reproducen. Conozco perfectamente los entresijos de la tele, del mundo y submundo de las productoras, de sus prisas, de su obsesión enfermiza por el share, de sus improvisaciones, de los intolerables gritos que pegan algunos realizadores o iluminadores —a mí me grita un realizador o un iluminador y el foco se lo come como un cortadillo de cidra—. Lo conozco todo desde hace mucho y también su falta de elegancia. ¿No cabían cinco segundos para recordar al compañero que falleció en julio pasado? Y otra cosa. Que alguien le diga a Fran Ronquillo (el que dice no sé qué de Ecos del Rocío) que él no formaba parte del equipo primigenio de «El Pelotazo»; que sus intervenciones fueron harto esporádicas y a partir de los cuatro o cinco años de andadura del programa, que nació un 10 de septiembre de 2001. Luego, eso de: —«¡Los tenemos!» —«¡Este es el inicio del equipo de El Pelotazo!» Es rotundamente falso. Por cierto, el Selu García Cossío se incorporó a escribir junto a nosotros los guiones por espacio de cinco años, también, junto a otros artífices, cabía una mención. Son todos compañeros y les tengo sincero aprecio, pero las cosas no se hacen así. De ninguna de las maneras.