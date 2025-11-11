El PP y la escuela pública

Dice el alcalde que el PP de Cádiz apuesta por la escuela pública. Pues yo digo: la primera apuesta por la escuela pública es llevar a los hijos de uno a un colegio público. No creo que haya ni uno solo de todos los concejales del PP que lleven a sus hijos a colegios públicos. Digo más: entre la izquierda sé que David de la Cruz, José Ramón Ortega, José Macías Fernández y poco más. Si dices defender la escuela pública y llevas a tu hijo a centros concertados o privados, es todo falso. Uno no es responsable de dónde le matricularon sus padres, pero sí lo es de dónde matricula a sus hijos.