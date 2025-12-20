El Portillo. Por Fernando Santiago

EL PORTILLO

Hará lo menos 35 años jugábamos en el Pabellón Portillo, entonces propiedad de la Diputación. Un día, el Peruano se trajo a un joven jugador del Santo Cristo que tenía todo el aspecto de los integrantes de la chirigota del Canijo “Los niños de la botellona que tienen el pelito asín lacio como Guti el del Madrid”. Fue la primera vez que vi al que hoy es concejal de Urbanismo, José Manuel Cossi, famoso autor de cuartetos y chirigotas callejeras. Estos días me he acordado de Antonio Sancho, que fue su director, de Jesús Mora, de Pepe Roldán, de Carlos Duque, de Quique Lafuente, de Curro Herrero, del bar de Emilio Sancho, de la sala de musculación que había bajo las gradas, del campeonato de centros dependientes de la Diputación . De los hermanos Cherbuy, Carlos, Juan, Manolo y Rafael, Manolo era la gran estrella de la liga local de fútbol sala con la Peña Caballero. Del Panadería Vigili que llegó a ser campeón de España con el Gallina y Campaña, que luego me lo encontré de delegado de CCOO, del fundador de ese equipo, Paco González, que era el dueño de la panadería con el que hablaba de ese gremio que durante la repúblico dio muchos dirigentes comunistas como Florentino Oitabén, fusilado en el camino del Castillo de San Sebastián. Del Club Balonmano Gades. Allí se hizo la elección de Miss España que recayó en Fina Román, una chiclanera familia del actual alcalde . De cuando se hizo una cena con motivo de no sé qué reunión de dirigentes americanos en la que tuve el honor de compartir mesa con el gran periodista Carlos Mendo. El pabellón fue entregado al Ayuntamiento de Cádiz y en época de Teófila Martínez se decidió tirarlo, a pesar de que se acababa de renovar el parquet. Así que lleva lo menos 15 años convertido en un solar. En este tiempo hemos visto dos infografías, ya se sabe que no hay nada peor que un tonto con un ordenador. Martín Vila presentó un proyecto que incluía un aparcamiento subterráneo, una galería comercial y en la primera planta una zona deportiva, por supuesto no se hizo nada. Ahora nos han enseñado otra infografía que según el alcalde cuenta con financiación. Se nos anuncia el comienzo de las obras, no se sabe muy bien para cuándo la primera piedra , tampoco se sabe si habrá segunda piedra. Nada se ha dicho si el pabellón mantendrá el nombre de Fernando Portillo. Sharffausen , el que fuera presidente de la Diputación durante el franquismo y luego diputado de la UCD. El nombre de Fernando Portillo ha vuelto a salir porque un hijo del político, del mismo nombre, es la nueva pareja de María Dolores de Cospedal.

Fernando Santiago