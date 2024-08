Playa canina

Simplemente creo que habría que reintroducir la tasa por la tenencia de animales. Los perros son los que hacen de Cádiz una sucia sucia, las calles llenas de pringue, de mierda y de restos que tenemos que soportar todos, sin excepción, tengamos perrito o no tengamos perrito. Eso de que se recogen las mierdas con una bolsa de plástico es una milonga, porque dejan restos en el suelo. Lo mismo que echar un chorrito de agua jabonoso. No iré a pedir el exterminio de todas las mascotas como hace Arcadi Espada, pero sí que los dueños paguen por la limpieza de la porquería que dejan los perros. Me parece justo. También es una porquería los perros en la playa. Se mean, se cagan y dejan los restos para todo el mundo. Ya que los dueños pidan un autobús específico, un acceso a la playa, zonas de sombra y hasta un chiringuito me parece de aurora boreal.