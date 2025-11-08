Periodismo en tiempos de bulos. Por Fernando Santiago

PERIODISMO EN TIEMOS DE BULOS

Fernando Fernández fue uno de los grandes periodistas y articulistas de este periódico. Escribía cada día una sección titulada “De Cortadura a La Caleta”donde dejaba fiel reflejo de la vida de la ciudad. Cuando murió llevaba en el bolsillo su último artículo. En la época de la dictadura hubo periodistas en este periódico que ejercieron su oficio con dignidad, como Frangoca(republicano al que en esta empresa se negó a dar de baja) e incluso articulistas como Bartolomé Llompart, hasta que llegó Augusto Delkáder junto con una nueva generación de hombres y mujeres a la redacción de la calle Ceballos. El golpe de estado del 18 de julio mandó a prisión a los tipógrafos del Diario, como no había otra manera de imprimir el periódico, eran sacados de la Cárcel Real y acompañados por la Guardia Civil a los talleres del Diario para poder imprimirlo. La dictadura impidió ejercer su oficio a Ignacio Chilía, que fuera director del Noticiero Gaditano y presidente de la Asociación de la Prensa. Muchos fueron expulsados de la profesión por el Gobierno, otros dieron un giro de 180 grados a sus creencias y pasaron de masones a franquistas, caso de Antonio Rosales, que ejercía de censor en la Casa de la Nati. El periodismo es fundamental, lo mejor que puede hacer cualquier gobierno es respetar su ejercicio sin intervencionismo, sin querer influir por la vía de las presiones o por la la publicidad institucional, como es práctica habitual en España. Viene a cuento de que el Gobierno de España ha criticado al corresponsal de ABC en Washington por hacerle dos preguntas a Donald Trump acerca de España mientras guarda silencio por la paliza que le dieron a un redactor de El Español, un contraste insoportable. Casi mejor que Junts bloquee los intentos para regular el secreto profesional, como se ha visto en el juicio del fiscal general, los seis periodistas citados a declarar se han negado a señalar sus fuentes, la garantía del ejercicio del periodismo que es el de los ciudadanos a recibir información veraz como recoge la Constitución. No hay gobierno que resista la tentación de usar los medios públicos en su beneficio, sea TVE, Canal Sur u Onda Cádiz. Son las grietas de la democracia, por donde se escapa el pluralismo y la información veraz.Como dice Miguel Ángel Aguilar, cuando hay una inundación lo primero que se echa en falta es el agua potable. Infinidad de majaderías circulan por las redes sociales o en sitios de internet con forma de periódicos cuando lo que necesitamos es el rigor y la profesionalidad del buen periodismo.

Fernando Santiago