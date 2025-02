¿Quién paga todo esto?

Cuentan que cuando llegó Josep Plá a Nueva York dijo "qué bonito, pero ¿quién paga todo esto?". Ahora nos dicen que en el muelle va a haber un auditorio, un museo y un plató para rodajes. Todo pressiosso. Ahora bien ¿quién se va a hacer cargo de la roncha?¿quién va a pagar todo eso? Si se hiciese, cosa que dudo, yo no lo vería, como mucho para dentro de 20 o 30 años. Me suena a las casas sobre palafitos o a la plaza multiusos, esos brindis al sol tan de la época de Jorge Moreno. Falta ahí algún acuerdo sin convenio a los que empieza a acostumbrarnos Bruno. Si no se ha hecho en 20 años el hospital, Valcárcel y la ciudad de la justicia, para qué hablar de todas estas cosas que nos anuncian.