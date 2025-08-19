Pacto de estado

Hay temas sensibles que deberían formar parte de pactos de estado entre los dos grandes partidos políticos españoles, como la política exterior, la de defensa o la justicia, por citar algunos. No sé yo si adquiere el mismo rango la política relativa a la lucha contra los incendios. Lo que de verdad hacen falta son más medios: más aviones, más bomberos mejor pagados, prevención durante el invierno, cortafuegos, pastoreo, eliminación de especies foráneas de rápido crecimiento como el eucalipto. Muchas de estas cosas las puede hacer el Gobierno de España, otras las comunidades. Lo que no se puede hacer es esperar y cruzar los dedos.