Paco Marugán

Con la muerte del que fuera diputado del PSOE he recordado su decisiva intervención para que las empresas que invirtiesen en los actos del Bicentenario de la Constitución de Cádiz tuvieran beneficios fiscales. Fue a través de una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado promovida por Rafael Román , a la sazón diputado por la provincia , aceptada y aprobada gracias al que gestionaba esos asuntos en el Grupo Socialista, mayoritario en el Congreso en aquella época .