De Octavio a Bienvenido

"Necesitaba oxigenarme. Me busque a los mejores. Gente bonita y buena. Gente con un talentazo increíble que han llenado mi repertorio de calidad. Este año he estado muy relajado porque esto funciona solo. Yo siempre me hartaba de bregar y de trabajar y este año lo han hecho ellos solos".

Esas palabras, tal cual, han salido de tu boca en varias de las entrevistas que te han hecho estos últimos meses. Y no han sido las únicas, ha habido muchas más. Y en todas, has mostrado tener "cero" empatía y afecto con tu antiguo grupo. Con la gente que tanto hizo por ti, que tanto se involucró y a la que deberías estar agradecido.

Siempre has contado la película a tu forma pero, como en todo, siempre hay dos versiones, o más.

Y esta es la mía.

Para empezar, los que no estamos, es porque no has contado con ellos. Sin más. No vendas que ha sido todo muy precipitado, que había quien ya tenía sus planes, que ya había quien estaba en otros grupos, o en un grupo de rock... simple y sencillamente es porque no nos has llamado. Es más, la mayoría nos enteramos por las redes de la noticia de tu regreso, el mismo día de la inscripción.

Por supuesto que eres libre de hacer lo que quieras y con quien quieras, faltaría más. Pero hubiera sido todo un detalle el comentarlo previamente a quienes se retiraron hace los mismos años contigo. Los que siempre habían sido "tus amigos, tu famila". No tuviste ni siquiera la valentía de comentarlo con los más allegados. Es más, lo has omitido e incluso se lo has negado a alguno de nosotros el mismo día antes de inscribirte.

Los hombres se visten por los pies y tú en este sentido, tampoco has ido de cara.

Del mismo modo, siempre has criticado a los autores que llamaban a componentes de tu grupo. No lo veías ético. Y aún recuerdo lo que decías de las "rupturas" de otros grupos y de los autores que actuaban así...

Y ya ves...este año te has saltado esa norma a la torera y has ido llamando a diestro y siniestro sin importarte el "daño" que le podías provocar a esos grupos. Hubo quien te dijo que sí, pero otros demostraron ser personas serias, formales y de palabra y seguir con quienes ya se habían comprometido.

Había otra norma en el grupo que siempre defendías a muerte: "la semana de Carnaval no se sale de Cádiz". Eso era sagrado. Y a mí me enorgullecía decirlo cada vez que me sonaba el teléfono y era algún promotor para ofrecernos un contrato en dicha semana. Lástima que también hayas sucumbido a esa máxima. Para mí, de las más bonitas y honrosas de un grupo de Cádiz: anteponer estar en su carnaval, toda la semana, antes que el dinero.

Y si te parece que esto es una pataleta porque no hayas contado conmigo, ten por seguro que no lo es. Porque en mi caso lo daba por hecho. Ya existían otros motivos que nos habían distanciado desde hace un tiempo y que tampoco te dignaste a solucionar estando la pelota en tu tejado.

Te dije de hablarlo en su día y me dijiste que no era el momento...y aún sigo esperando que decidas cuando lo es. Y ya han pasado más de dos años. Así que poco te importará hacerlo ya, ni mi amistad.

Y por cierto, también me consta que has vuelto a caer en la misma torpeza y has pagado con niños, cosas de adultos. Y ha sido entonces cuando han venido a nosotros muchas personas y nos han dicho "que razón teníais cuando os pasó a vosotros..." Pero no voy a meter más el dedo en la llaga...

Tengo la necesidad de expresar esto, porque me parece muy triste que alguien que presume de valores, de ser una persona íntegra y honesta caiga en estas cosas y se olvide por completo de personas que han dado el todo por el nada.

Y no hablo por mí. No voy a dar nombres de nadie, para no involucrar a nadie en esta reflexión mía. Pero tú y yo de sobra sabemos de quienes hablamos.

Lo que sí puedo decir de mí, es que fui una de esas personas que siempre puso la mano en el fuego por ti.

Te consideraba diferente. Auténtico. Leal y honesto, pero al final me quemé.

Porque has terminado siendo uno más, uno de esos que anteponen el ego, sus intereses y el dinero a la amistad.

Sigue disfrutando de tú éxito, que sin duda te lo mereces. Porque eres un genio en lo tuyo. Eso es innegable. Pero cuando conoces verdaderamente a la persona que hay detrás del artista, es tal la decepción, que lo demás ya, para mí, carece de valor.

Y quien te conozca y hoy no lo vea así, ya lo terminará viendo el día que no le intereses...y verá que no miento.

¿Está feo poner esto por aquí?

Para mucha gente lo será... pero, ¿sabes que pasa?

Que lo mismo que a ti te ponen un micrófono por delante, aunque no vaya para ti la pregunta, y te tiras de cabeza a contestar de esa manera tan poco elegante... yo también me voy a tomar la libertad de dar mi opinión por aquí, ahora que ya terminó el carnaval y el concurso y que has podido disfrutar de tu premio y de "tu gente".

No te preocupes, esto no va a enturbiar nada. Tus fans te seguirán adorando igualmente, no temas por ello.

Pero es curioso a la par que triste, que por más que pregones que "el premio te da igual", en esto se resume el carnaval cuando se llega a esos niveles de profesionalidad.

Para mí, salir en un grupo con tus verdaderos amigos y con tu gente de toda la vida, no tiene precio; para todo lo demás... MasterCard.