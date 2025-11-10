El Obispo

Conocí a Rafael Zornoza porque insistió mucho Juan Manzorro. Le había saludado en un acto en el Ayuntamiento, cuando Juan enfermó llamé al Obispo para ir a verle a su casa, ya estaba muy malo , al poco murió , pienso hoy qué hubiera dicho Juan de todo esto. Desde entonces quedamos de vez en cuando para tomar café o para comer, la última vez el viernes pasado, tengo que decir que siempre ha respetado que yo sea un ateo recalcitrante, yo le pregunto por cosas del Vaticano, de los obispos o de las cofradías, y él me cuenta según,. No tengo elementos de juicio sobre la denuncia que le ha puesto una persona, puedo decir que el viernes Zornoza estaba dicharachero y simpático como siempre, entiendo que ya conocía la denuncia. Supongo que si el Vaticano le ha dado crédito , será por algo. A mí me resulta raro que el hombre ese lo denuncie 30 años después, justo cuando ha prescrito el delito, si es que lo hubo. Ahora tendrá que investigar el arzobispo de Sevilla.